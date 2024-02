Zambia legnagyobb rézlelőhelyének megtalálásáról számolt be a KoBold Metals nevű startup, amely mesterséges intelligencia (MI) segítségével igyekszik új nyersanyagokat felfedni.

A többi között a Bill Gates, Jeff Bezos és az Andreessen Horowitz kockázati alap támogatását bíró startup szerint a Mingomba lelőhely a világ három legnagyobb rézbányájának egyike lehet.

Rézbánya Zambiában.

Fotó: Ute Grabowsky / Getty Images

A beszédes nevű Copperbelt tartományban található bánya felfedezésével párhuzamosan

az amerikai kormány is igyekszik növelni a befolyását Afrikában egyebek között különböző infrastrukturális projektekkel.

Ezek egyike a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Zambiát az angolai Lobito kikötőjével összekötő vasútvonal.

Miközben az energiaátmenet miatt szinte mindenki a réz keresletének emelkedésére számít, a világ vezető bányavállalatai nehezen találnak jó minőségű lelőhelyeket. A fémre a közlekedés elektromosra cserélésében és a megújuló energiaforrások felhasználásában is nagy szerep várhat. A KoBold történelmi földtani feljegyzéseket – melyek egy része ugyan már PDF-ben is elérhető, más része viszont még lenvászonra rótt térkép vagy kézzel írt dokumentum – elemez MI segítségével, hogy feltárja, hol érdemes kutatni különböző nyersanyagok után. Ez nem csak a réz, de például a korábban nem használt ritkaföldfémek megtalálásában is segíthet.

A startupot a legutóbbi tőkebevonás 1,15 milliárd dollárra értékelte, és a cég befektetői között megtalálható a világ legnagyobb bányavállalata, a BHP vagy a norvég állami olajcég, az Equinor is.

A KoBold alapítója és elnöke, Josh Goldman a Financial Timesnak elmondta azt is, hogy kutatásaik legnagyobb részét Afrika déli részére összpontosították, és a Mingomba az egyik rézben legdúsabb lelőhely lehet a próbafúrások szerint. A cég a 2030-as évek elején kezdheti meg a termelést a bányában.

A következő lépés a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése lehet, amelyből kiderülhet a kitermelés költsége és az is, hogy gazdaságosan mennyi fém termelhető ki. A bánya segíthet a zambiai elnök, Hakainde Hichilema terveiben is, hogy 2032-re megháromszorozzák az ország réztermelését, ezzel is segítve, hogy az ország szabaduljon a rá nehezedő adósságtehertől.