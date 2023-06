A legújabb unikornis egy bányavállalat

Újabb, nagyjából 200 millió dollár értékű tőkebevonást hajtott végre a Kobold Metals nevű bányaipari startup, mely több mint egymilliárd dollárra értékeli a vállalkozást – közölte a cég társalapítója és vezérigazgatója, Kurt House kedden.

A most bevont tőke egy részét a cég egy zambiai rézlelőhely – melyet nemrég vásárolt meg a cég – feltárására kívánja használni, és a sikerét többek között annak köszönheti, hogy a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket is kihasználja ércek és ásványok után kutatva. A mostani tőkebevonás azoktól a befektetőktől érkezett, akik már a ChatGPT 3 megjelenése előtt is a Kobold mögött álltak, és összedobtak 200 millió dollárt, például a Bill Gates-féle Breakthrough Energy Ventures vagy az Andreessen Horowitz kockázatitőke-alap. Azonban a befektetők között a kockázati tőke köréből érkezőkön kívül hagyományosabb cégeket is találunk, mint a bányaipari óriás BHP, a norvég olajvállalat Equinor vagy épp a Mitsubishi.

A 2018-ban alapított cég az adattudomány és a gépi tanulás segítségével kutat olyan nyersanyagok után, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek az energiaátmenet során.

A vállalkozásnak fiatal kora ellenére már 60 feltárási projektje van folyamatban Észak-Amerikában, Afrikában és Ausztráliában.

Ezek közül a legújabb az a feltáratlan zambiai lelőhely, melynek többségi tulajdonát 150 millió dollárnyi beruházás ígéretével szerezte meg a cég, és amely leghamarabb csak nyolc év múlva kezdheti meg a termelést – írja a The Wall Street Journal.

A vállalkozás a bányaipar évtizedek óta változatlan gyakorlatát igyekszik felforgatni, melynek keretében a nagy cégek kiszervezték a lelőhelyek felkutatását a kisebb szereplőknek. House célja szofisztikáltabb és részletesebb adatokat gyűjteni a lelőhelyekről, melyeket a hagyományos módszerek figyelmen kívül hagynak. Erre nagy szükség is van, hiszen egyre kevesebb az új felfedezés, ezért a vezérigazgató szerint áttörésre van szükség a területen.

A Kobold a tavalyi, hasonló összegű tőkebevonás után nem tervezett újabb kört, ám a zambiai projekt megváltoztatta a cég terveit. A most begyűjtött tőkéből azonban jut más kutatásokra is, például nikkel- és lítiumprojektekre vagy épp szoftver- és hardverfejlesztésre is House szerint.

Az Andreessen Horowitz befektetőit pedig az győzte meg, hogy például a cég beruházásai a kanadai Quebec tartományban nagyobb nikkel-szulfid-hozamot értek el, mint az iparági átlag. Ez a bányacégek érdeklődését is felkelthette, így a Kobold olyan vállalatokkal működik együtt, mint a BHP és a Rio Tinto.