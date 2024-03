A tőzsdére tart a luxus-légitársaság

Már eddig is sejteni lehetett, de most már a hírügynökségek is világgá repítették a hírt, hogy az emirátusbeli Etihad légitársaság megcélozhatja valamelyik tőzsde parkettjét.

2024.03.07. 22:05 | Szerző: Murányi Ernő

Az ADQ abu-dzabi szuverén vagyonalap a HSBC-t, a Citigroupot és a First Abu Dhabi Bankot választotta ki tanácsadókként, hogy segítsék az Egyesült Arab Emírségek nemzeti légitársaságának, az Etihad Airwaysnek az esetleges tőzsdei bevezetését - jelentette csütörtökön a Bloomberg News. A tőzsdére tart az Etihad Airways luxus-légitársaság. Fotó: Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images Az európai székhelyű Rothschild & Co ugyanakkor a tulajdonos ADQ független pénzügyi tanácsadójaként járna el – teszi hozzá a hírügynökség. Az alap korábban inkább az Etihad közvetlen tőzsdei bevezetését mérlegelte a hagyományos IPO helyett. A Citigroup és az Etihad nem kívánta kommentálni a Bloomberg értesülését, és a FAB, az ADQ, az HSBC és a Rothschild sem válaszolt a Reuters megkeresésére. Antonoaldo Neves, az Etihad vezérigazgatója szerdán közölte, hogy a légitársaság visszatért a nyereséges működéshez, és kész javítani átláthatóságát, irányítását és mérlegét is, hogy készen álljon a tőzsdei bevezetésre, amennyiben az ADQ amellett dönt. Az ADQ 2022 óta több céget is a parkettre vitt már egy olyan átfogó stratégia részeként, amelynek célja az olajban gazdag emírség gazdaságának diverzifikálása, a tőkepiacok fejlesztése és a befektetések ösztönzése.