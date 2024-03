A Wall Street elemzői az elmúlt néhány évben többször is felsrófolták az elhízás elleni gyógyszerek értékesítésére vonatkozó előrejelzéseiket, valamint a gyógyszerek vezető gyártói, az amerikai Eli Lilly és a dán Novo Nordisk is a nagy kedvencek közé tartozik. Mégis mérföldkő Geoff Meacham (Bank of America) elemzése, amely 800 dollárról 1000 dollárra emelte az Eli Lilly célárát, ami már az ezermilliárd dollárt megközelítő piaci értékelés lenne.

Fotó: George Frey / Bloomberg via Getty Images

Fútótűzként terjed világszerte a látványos fogyást eredményező, cukorbetegek kezelésére szolgáló diabéteszgyógyszerek használata a karcsúsodni vágyók körében. A világjárvány vakcinabiznisze óta ez a legnagyobb üzlet a gyógyszeriparban. Az Eli Lilly kettős hasznosítású csodaszere a Tirzepatide, melyet Mounjaro néven árulnak, míg a Novo Nordisk az Ozempic és a Wegovy termékkel tarol a piacon.

A Lilly részvényeit 777 dolláron jegyzik, vagyis az ezerdolláros célár elképesztő felértékelődési potenciált sejtet. Persze a Wall Streeten mindig a következő ralit kutatják. Egyes elemzők szerint

a fájdalom és a fájdalom csillapítása lehet a következő slágertéma a tőzsdéken.

Tavaly nálunk is botrányt okozott, hogy hiánycikkek lettek a cukorbetegség kezelésére szolgáló szerek, mert felvásárolták a fogyókúrázók. Nem véletlen, hogy mindig év elején merül fel ez a téma. A fogyókúrapiac egyik fő szezonja ugyanis az év első pár hónapja, amikor az év eleji fogadkozások miatt sokan mélyen a pénztárcájukba nyúlnak, ha gyors súlyvesztést akarnak elérni.

A Ozempicet gyártó Novo Nordisk sikere miatt a dán közgazdászok is aggódnak, mert a cég piaci kapitalizációja tavaly már felülmúlta az ország éves GDP-jét, emiatt veszélyesen monokultúrássá vált a gazdaság.