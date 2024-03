Egy évig sem bírta az euró-forint a 400 alatti szinteket, 2023. március 20. óta ismét a lélektani határ közvetlen közelébe került az árfolyam. Kérdés, hogy megismétlődik-e a tavalyi mintázat: akkor gyors és tartós forinterősödés követte a csak néhány napos kitérőt, március 20-án 402,4 forint volt a legdrágábban megvett euró, egy hónapra rá viszont már 369-ért is lehetett vásárolni.

Fotó: GettyImages

Ez a 30 nap igazi diadalmenetnek bizonyult, több mint 8 százalékos erősödéssel.

Miért tért vissza a 400 forintos euró?

A 400 közeli euró-forint kurzus több okra vezethető vissza – mondta a VG-nek Pálffy Gergely, a Raiffeisen elemzője, ezek közül a legfontosabbak:

– a fejlett jegybankok kamatcsökkentése későbbre tolódik,

– kormány-jegybank közti feszültség,

– a magyar eszközök kockázati felára a korábbinál magasabb,

– a költségvetés konszolidálása körül sok a bizonytalanság.

A következő hónapban már csak 50 bázispontos kamatvágás reális

Pálffy Gergely szerint a hazai gazdaság elmúlt éves teljesítménye, valamint a célsávba visszatérő inflációs mutató teret adna a dinamikus kamatcsökkentésre, de a magyar eszközök kockázati felára (azaz a magasabb elvárt hozam) ezt a mozgásteret szűkíti. A piaci folyamatok láttán egyébként a Raiffeisen Bank elemzői nemrég 380-ról 395-re módosították az egyensúlyi árfolyamszintre vonatkozó idei előrejelzésüket,

ezzel együtt rövid távon 390-400-as euró-forintra számítanak.

Véleményük szerint a jegybank héja maradhat, márciusban még jöhet egy 100 bázispontos vágás, utána viszont utalást tehetnek a mozgástér szűkülésére. Ezáltal az sem lenne meglepő, ha utána már csak negyedévente 50-50 bázispontos kamatcsökkentést hajtana végre a központi bank. Egy ilyen forgatókönyv alapján az euró-forint árfolyamát is stabilizálni lehetne a 390-395-ös zónában – mondta Pálffy Gergely.

Ugyanakkor a 400-as lélektani szint áttörésének sem lenne akkora jelentősége, mint amikor az a forint története során 2022-ben először megesett.

Az elmúlt hetekben nincs malaca a forintnak.

Fotó: Shutterstock

Rendkívül hektikus volt az elmúlt egy év

Az elmúlt 12 hónapban júniusban mutatta legszebb arcát a magyar fizetőeszköz, ma már hihetetlen, de egészen 367 forint alá is bepillantott az euró jegyzése. A forint azonban ekkor is hektikus maradt, augusztusban már rezgett a léc, de végül sikerült visszajönnie a 395 közeli zónákból, ennek az ellenállásnak még októberben volt egy sikeres visszatesztje.

Utólag bebizonyosodott, azok jártak a legjobban, akik idén január végén váltottak eurót, megtehették például 376-os állás mellett is, innen viszont trendszerű árfolyam-emelkedés indult és már tényleg csak idő kérdése, hogy mikor esik el a 400-as lélektani szint. A tavaly 2 alkalommal is sikeres ellenállás (395-ös szinten) most már nem tudta megállítani a magyar deviza gyengülését, március 12-én 398 fölé szaladt a jegyzés.