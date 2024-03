Átmentették tavalyi remek formájukat az idei évre a hazai befektetési alapok a jegybank friss adatai alapján. A hazai alapkezelőknél fialtatott egy hónap alatt 3,3 százalékkal gyarapodott, január végére átlépve a 18 700 milliárd forintot. Az év így újabb csúcsdöntéssel indult, immár a 21. egymást követő hónapban hódított meg magasabb szinteket az alapok eszközértéke.

Újabb rekorddal indították az évet a hazai befektetési alapok. Fotó: Shutterstock

A bő 600 milliárd forintos bővülés háromnegyedét a frissen lekötött megtakarítások adták, a 451 milliárdos vásárlásokat a hozamok 118 milliárd forinttal, a befektetők szempontjából kedvezően alakuló devizapiaci mozgások pedig további 33 milliárd forinttal egészítették ki.

Újabb szintet léptek a kötvényalapok

Az alapkezelői piacon most is taroltak a kötvényalapok, a kiemelkedően népszerű eszközbe ezúttal 282 milliárd forintot fektettek a hazai megtakarítók. A hozamok 46 milliárd forinttal gazdagították a relatíve alacsony rizikójú befektetési formát választókat.

A kötvényalapok ezzel újabb szintet léptek, a közel hat százalékos bővülés révén már hatezer milliárd forintnál is jócskán több pénz fial ezekben a termékekben.

Kifejezetten jól rajtoltak 2024-ben a vegyes alapok is. A tavalyi év első feléig még jobbára mellőzött eszközökből januárban 62 milliárd forintnyit táraztak be. A piaci árfolyamok is fellendültek, ezek eredőjeként csaknem négy százalékkal hízott az időszak végén 2440 milliárd forint útját egyengető, eszközállománya alapján negyedik legnagyobb kategória.

Kifizetődött a tőzsdei emelkedésre fogadni

Az év elejére is áthúzódó tőzsdei raliból duplán profitáltak a hazai részvényalapok is. A fejlett piacokon tapasztalható egy százalékos, és a pesti tőzsdén látott 5,6 százalékos emelkedés meghozta a kockázatvállaló befektetők kedvét a pozícióba lépéshez, a részvénykitettséget termékekbe ugyanis januárban több pénz érkezett, mint az azt megelőző négy hónapban összesen.

A bőséges tőkebeáramlást a tőzsdei hullámokat meglovagoló portfóliókezelők meg is szolgálták, 30 milliárd forintnyi árfolyamnyereséget szállítva az ügyfeleknek. A második legnagyobb vagyonnal rendelkező, 4614 milliárd forint eszközértékű kategória mintegy két százalékos bővülést tudott így felmutatni.

Az ingatlanalapok a beérkező megtakarítások és a hozamok kiegyensúlyozott elegyének köszönhetően 48 milliárd forinttal gyarapodtak a hónap során, a harmadik legméretesebb alaptípus így közel másfél százalékos plusszal, 3605 milliárdos összvagyonnal fordult rá februárra.

Lenullázták a befektetők a pénzpiaci alapokat

Az ezermilliárd forintnál valamivel kevesebb pénzt forgató származtatott alapok három százalékot szedtek magukra, amihez a 16 milliárd forintnyi friss ügyfélpénz mellett a 11 milliárdos árfolyamemelkedés is kellett.

Az előzőeknél kisebb méretű pénzpiaci alapoknak ezúttal szűk egy százalékos növekedésre futotta. A mérsékelt kockázat mellett relatíve magas hozamot kínáló eszközök a kamatkörnyezet csökkenésével láthatóan veszítettek vonzerejükből, januárban a tőkeáramlások eredője nullszaldós volt, a szerény bővülés így teljes mértékben a felhalmozódó kamatoknak köszönhető.