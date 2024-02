Erős rajtot vettek 2024-ben a hazai részvényalapok, alig telt el két hónap az évből, az eszközosztály máris bőkezű hozamokkal gazdagította a kockázatvállaló befektetőket, az igazán éles szeműek pedig két számjegyű profitot is zsebre tehettek a kategória éllovasaival.

A görög bankrészvények ralijából a hazai befektetők is profitálhattak az év elején. Fotó: AFP

A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) adatbázisában szereplő 82, nyilvános, nyílt végű értékpapíralap zöme pluszban jár az idén, ötven termék pedig már 5 százalék feletti árfolyamemelkedésen van túl, és csupán tíz olyan alap van, amely negatív hozamot termelt a tulajdonosoknak.

Ez a részvénypiacok remeklése mellett annyira nem is meglepő, hiszen a nyugati tőzsdék és a magyar börze is új csúcsokat hódított már meg 2024-ben, ahogy a mérséklődő és a jegybanki kamatcsökkentések, valamint az erős vállalati gyorsjelentések egyre több befektetőt csábítanak vissza a parkettre.

A pesti vezető indexének, a BUX-nak az idei 8,9 százalékos raliját egyelőre csak tíz alap tudta felülmúlni, legalább 10 százalékos hozamot pedig három termék tud felmutatni február végéig.

Maratoni görög részvényrali

A mezőnyből már 2023-ban is magasan kiemelkedő Amundi Spartan görög részvényalapja 2024 elején is a kategória éllovasának számít. Tavaly még az euróban jegyzett, B sorozat vitte a prímet, 2023 elején viszont a forintos A sorozat tört az élre, 10,7 százalékos árfolyam-emelkedéssel honorálva a dél-európai gazdaság részvényeiben fantáziát látó befektetőket. A 9 százalékos megtérülésnél járó B jelű alap is tagja az idei top 10-nek.

A közel négymilliárd forint értékű befektetést kezelő alap az athéni börzén forgó részvényekből válogat, legfrissebb, januári portfóliójelentése szerint a helyi bankrészvények ralijának köszönheti a remek év eleji teljesítményét a Piraeus Bank és a mezzanine részvények vezérletével.

Az alap kezelője februárban beszállt a frissen privatizált athéni reptérbe is, melynek részvényeivel három hete indult meg a kereskedés. A reptér a Concorde számításai szerint 7 százalékos osztalékhozammal és a szektor EV/EBITDA-mutatójánál kicsit olcsóbban érkezett meg a tőzsdére, és bár a növekedési opció csak pár év múlva, a bővítési beruházások zárulását követően materializálódhat, addig is remek osztalékpapír lehet.

Vágtat a Mustang, jól hoz a konyhára az innováció és a luxus is

Viszonylag rövid idő alatt tekintélyes eredményt tud felmutatni a Generali két terméke is. Az amerikai részvényekből válogató Mustang 10,3 százalékos hozammal a második a teljes mezőnyben, az innovatív növekedési sztorikra fókuszáló – főként IT- és kiberbiztonsági, mesterségesintelligencia-, robotikai és automatizációs megoldásokat kínáló cégek részvényeit tartalmazó – Innováció pedig 10,1 százalékot hozott a konyhára, ezzel bronzérmes a hazai részvényalapok között. Az olasz pénzügyi csoport egy harmadik termékkel is képviselteti magát az élbolyban, a luxusipari cégek papírjaiba fektető Deluxe 9 százalék feletti hozammal a hetedik a listán.

Az ügyfelek pénzét legsikeresebben forgató részvényalapok között az Allianz, a Diófa, az Equilor (Artemisz), a MBH és a VIG is egy-egy termékkel képviselteti magát.

A BAMOSZ-tagok részvényalapjaiba összesen 13 milliárd forint friss tőke érkezett januárban, amit a felfelé haladó tőzsdei árfolyamok további 17 milliárd forinttal egészítettek ki, így az eszközök összértéke csaknem 4 százalékkal, 880 milliárd forint fölé emelkedett. Európai szinten 2,5 milliárd eurót fektettek a megtakarítók részvénytúlsúlyos portfóliókba, ez az eszközosztály teljes nettó értékesítésének mindössze 6 százaléka, a befektetők ugyanis inkább az alacsonyabb kockázatú kötvény- és pénzpiaci alapokat keresték az év elején.