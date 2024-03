Az ANY Biztonsági Nyomda 2023. évi nettó árbevétele 55,5 milliárd forint, ami 28 százalékos növekedés az előző évhez képest. A cég kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) 8,77 milliárd forint, az üzemi eredmény 6,4 milliárd forint. Az egy részvényre jutó eredmény 298 forint – derül ki a vállalat jelentéséből.

Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság

Az exportárbevétel 30,3 milliárd forintra emelkedett, a kivitel aránya 55 százalékot ért el. A Nyomda 173 éves történetében az éves értéke először haladja meg a belföldről származó bevételt A 14,2 milliárdos exportnövekedés motorjai az angolai projekt, az ázsiai és afrikai kontinensre szállított útlevelek és papíralapú biztonsági dokumentumok.

A növekedés fenntartásához szükséges fejlesztések finanszírozási igényét szem előtt tartva az igazgatóság 250 forint kifizetését javasolja a közgyűlésnek

– fűzte hozzá a 2023. évi jelentéshez Zsámboki Gábor, a vállalkozás vezérigazgatója. Zsámboki szerint az előző év kiemelkedő volt a Nyomdának, az útlevelek iránti megnövekedett keresletnek köszönhetően pedig folytatják a kapacitást bővítő beruházásokat, amiben a mesterséges intelligenciának is szerepet szánnak.

Az ANY ma azt is bejelentette, hogy Superior ANY Global néven leányvállalatot hozott létre az Egyesült Államokban a Superior Packaging & Finishing amerikai céggel közösen. Az ANY 51 százalékot, a Superior 49 százalékot tulajdonol a vállalatból, amely azért jött létre, hogy a biztonsági nyomtatás területének innovatív szereplője legyen az amerikai kontinensen.