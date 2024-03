Magyar idő szerint kedd éjszaka, illetve szerda hajnalban ér majd véget a novemberi amerikai elnökválasztásra való felkészülés egyik legnagyobb horderejű előválasztási napja, a szuperkedd, melyen a két nagy párt jelöltjei egyszerre több államban is megmérettetik magukat a választók kegyeiért. Az idei szuperkedden Alabama, Alaszka, Amerikai Szamoa, Arkansas, Kalifornia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Észak-Karolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont és Virginia államokban adják le szavazataikat a választópolgárok, nagy verseny azonban egyik párt jelöltjét tekintve sincs: demokrata oldalon Joe Biden eddig szinte minden egyes delegátusi voksot megszerzett, republikánus félről pedig Trump 273-43 arányban vezet Nikki Haley-vel szemben.

Távolról sem csak politikai vonzatai vannak a szuperkeddnek

Fotó: Shutterstock

Az idei szuperkedd során a republikánus delegáltak 36 százalékát választják majd meg a választópolgárok, így a voks kimenetelének páratlanul nagy hatása lesz majd a párt végső jelöltállítására is. A szuperkeddnek azonban messze nem csak politikai vonzatai vannak.

Részvénypiaci, gazdasági és devizapiaci hatásai is vannak a szuperkeddnek

Devizapiaci oldalról mindenképpen kijelenthető, hogy a dollár árfolyamára látványos hatást gyakorolhatnak a politikai fejlemények. Ha egy, az amerikai gazdaság kilátásaira pozitív előjeleket hordozó jelölt támogatottsága erősnek mutatkozik, akkor a zöldhasú jó eséllyel erősödik majd, mivel a dollár iránti nemzetközi kereslet és az Amerikába irányuló mozgótőke-beáramlás egyaránt növekedésnek indulhat, illetve a külkereskedelmi mérleg ezekből eredő potenciális javulása is ezt az irányt támogatja és támasztja alá.

Részvénypiaci oldalról azonban elsősorban nem is a jelölt kiléte és politikai céljai, hanem a jelöltségének biztossága bizonyulhat döntőnek. Ha az előválasztásokon ugyanis egyértelmű eredmények születnek,

az csökkenti a piacokon uralkodó bizonytalanságot, növelve ezzel a befektetési kedvet, végső soron pedig táplálva az átfogó tőzsdei rali tüzét.

Azt azonban mégsem mondhatjuk, hogy a gazdaságpolitikai álláspontok teljesen hidegen hagynák a részvénypiacokat: a konkrét gazdaságpolitikai irányvonalak mentén egyes vállalatok, illetve szektorok kilátásai jelentősen javulhatnak, ágazaton kívüli társaikkal szemben relatíve nagyobb árfolyamnyereségeket helyezve kilátásba papírjaik számára, ami végső soron növelheti részvényeik vonzerejét is.

Az előválasztásnak azonban még akár monetáris politikai olvasata is lehet: ugyan maga Trump volt az, aki korábban először kinevezte a Fed élére Jerome Powellt, a volt elnök egy ideje mégis nagyon rossz véleménnyel van már munkásságáról, nemrég azt is kijelentette, hogy ma már nem tenné meg az amerikai monetáris politika fejévé a szakértőt, sőt, miután annak mandátuma 2026-ben lejár, meg sem fontolná, hogy egy újabb ciklusra felkérje Powellt. Ez az éles ellentét adott esetben extra bizonytalanságot is csempészhetne a jegybanki politika várható működésébe, akár a kamatpálya-várakozások felforgatásán keresztül is, aminek izgalmas hatásai lehetnének a világ legnagyobb államkötvénypiacának árfolyam- és hozammozgásaira is.