Történelmi rekordjai után nagyon megnőtt a Generali étvágya

Ömlött a bevétel a Generalihoz és a VIG-hez is tavaly, szépen nőtt a nyereség is a hazánkban is működő mindkét biztosítótársaságnál, ami az osztalék emelésében is lecsapódik – a részvényesek örömére. A Generali akvizíciós listájára igazi nagyvadak is felkerültek.

2024.03.12. 14:57 | Szerző: Murányi Ernő

Főként a vagyon- és balesetbiztosítási üzletág (P&C) kiemelkedő, 12 százalékos növekedése következtében az Assicurazioni Generali biztosítótársaság bruttó díjbevétele 5,6 százalékkal, 82,5 milliárd euróra bővült 2023-ban – közölte az olasz vállalat kedden. Elégedett lehet a Generali szárnyas oroszlánja.

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP Valamennyi szegmens növekedett a Generali biztosítónál Nem zárt azonban rossz évet az életbiztosítási szegmens sem, ahol a csoport stratégiájával összhangban elsősorban az egységhez kötött (unit-linked) biztosítások pörgették a forgalmat. Valamennyi divízió pozitív hozzájárulásának köszönhetően a vállalat működési eredménye 7,9 százalékkal, 6,9 milliárd eurós történelmi rekordra emelkedett. Ezen a soron is a P&C vitte a prímet. A biztosítóknál árgus szemmel figyelt tárgyévi összevont hányados (combined ratio) – azaz a felmerült költségek és díjak osztva a befolyt bevételekkel 1,4 százalékponttal, 94 százalékra javult. Új csúcsra futott a 14,1 százalékkal, 3,58 milliárd euróra gyarapodó korrigált nettó eredmény is. Szilárd a Generali tőkehelyzete is, a tőkemegfelelési mutató 220 százalék volt. A cég igazgatósága azt javasolja a közgyűlésnek, hogy az osztalékot idén részvényenként 10,3 százalékkal, 1,28 euróra növelje. Erős készpénz- és tőkehelyzetünkre alapozva növeljük az osztalékot. A csoport mint nyereséges és diverzifikált biztosító, illetve vagyonkezelő a lehető legjobb formában van. A Generali további növekedése érdekében vásároltuk fel a globális fókuszú, amerikai Conning befektetéskezelőt és a spanyol Liberty Seguros biztosítót – emelte ki egyebek között Philippe Donnet vezérigazgató. Donnet amúgy ugyancsak kedden nyilatkozott a Bloombergnek az olasz biztosító akvizíciós terveiről, eszerint olyan cégek kerültek fel az étlapjára, mint az osztrák Uniqa, a holland NN, vagy a brit Aviva. VIG-napok Bécsben Pörgött a bevétel a régiónkban aktív osztrák VIG-nél (Vienna Insurance Group) is tavaly. Az összes szegmensben és üzletágban mutatott szilárd növekedés nyomán a díjbevétel 10 százalékkal, 13,8 milliárd euróra nőtt 2023 egészében – közölték szintén kedden Bécsben. A pesti börzén is jegyzett csoport adózás előtti eredménye 32 százalékkal, 773 millió euróra nőtt. A társaság a 2023-as üzleti évre részvényenként 1,4 eurós osztalékot kíván fizetni. Mint ismert, a cég új osztalékpolitikájának megfelelően a cégvezetés vállalta, hogy minden évben legalább az előző évi osztalékot fizeti. Ezt most be is tartják, hiszen tavaly 1,3 eurót fizettek. Jól ment tavaly a Vienna Insurance-nek, azaz a VIG-nek is.

és Magyarország) tartozik, az előzetes adatok szerint 12,5 százalékkal nőtt a díjvolumen az előző évhez képest, míg Lengyelországban 12,7 százalékos volt a bővülés – írja a német Finanzen.net hírportál. Üzletági bontásban nőtt a VIG teljes díjbevétele a gépjármű-felelősségbiztosítási (+14,4 százalék), a Casco-biztosítási (+14,3 százalék) és az egyéb vagyonbiztosítási divízióban (+11,2 százalék) is. Az egészségbiztosításban 7,5 százalékkal, az életbiztosításban pedig 2,7 százalékkal emelkedtek a befizetések. A díjbevétel 56,2 százaléka tavaly már Ausztrián kívül keletkezett. A menedzsment 2024-re is derűlátóan nyilatkozott, a nehéz piaci környezet ellenére idén is a nyereség további növelésére törekszenek – hangsúlyozták. A Generali részvények kedden délelőtt 1,2 százalékkal 22,56 euróra drágultak Milánóban, míg a VIG papírjai Bécsben több mint 2 százalékkal, 28,5 euróra erősödtek. Utóbbi Budapesten – igaz, minimális forgalomban – közel 12 százalékkal, 11 070 forintra lőttek ki. A VIG részvényeivel egyébként a BÉT Prémium kategóriájában lehet kereskedni 2022. óta, ám a befektetők eddig nem nagyon kapkodtak utána, pedig 1267 milliárd forintos tőzsdei kapitalizációját tekintve helye lenne akár a blue chipjeink között is, a Magyar Telekom részvényeinek összértéke például 854 milliárd forint. A Generalit egyébként az LSEG elemzői konszenzusa tartásra ajánlja, mégpedig 21,5 eurós medián célárral, míg a VIG-et vennék az elemzők, pedig 28,25 eurós medián célára kissé elmarad az utolsó kötések árfolyamszintjétől.