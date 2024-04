Az idei év első negyedévében folytatódott a tavalyi évben látott tőzsdei rali, aminek köszönhetően a globális részvénypiacok szempontjából is meghatározó S&P 500 és Nasdaq Composite indexek is pozitív teljesítményt nyújtottak. Az amerikai gazdaság recessziós kockázata jelentős mértékben csökkent az év első három hónapjában, így a puha landolás valószínűsége, valamint a február végi ismételten remekre sikerült Nvidia-gyorsjelentés is támogatta a 10 százalékos emelkedést a két indexben.

Az AI hype-ot az Nvidia 82 százalékos ralija fűtötte, ám a teljesítményspektrum zöld végén mégsem a 2200 milliárd méretűre nőtt vállalat állt, hanem a Super Micro Computer, mely több mint 250 százalékot emelkedett az év első három hónapjában. A szinte korrekció nélküli emelkedés az S&P 500 indexben jó előjel, hiszen a jelenlegihez hasonló 5 hónapos árfolyam-növekedés a múltban 28 esetből 26 alkalommal átlagosan 12,5 százalékos további ralit eredményezett. Az index erejét és mélységét az is mutatja, hogy 2 százalékot meghaladó mértékű árfolyamesés több mint 280 napja nem fordult elő, valamint 84 százaléka a vállalatoknak a 200 napos mozgóátlaga felett tartózkodik.

Az S&P 500 index alakulása

Fontos megemlíteni, hogy az amerikai rövid távú inflációs mutatók ismét enyhe növekedést mutatnak, így a fogyasztói árak növekedési üteme távolabb kerülhet a jegybank 2 százalékos céljától. Az alacsony munkanélküliségi rátának és a reálbérek lakosságra gyakorolt ösztönző hatásának köszönhetően a fogyasztói kosárban 45-50 százalék súllyal szereplő szolgáltatások inflációja a Fedet további nehézségek elé állíthatja. Az év elején az elemzői várakozások még 5-6 kamatvágást prognosztizáltak, jelenleg 2, vagy maximum 3 csökkentés tűnik realitásnak, ami visszatükröződik az amerikai állampapírhozamok alakulásában. A 2023 október közepén látott 5 százalékos csúcsról két hónap alatt 3,8 százalék alá esett a tízéves amerikai állampapír hozama, mely az „elmaradó” kamatcsökkentések eredményeként jelenleg közelíti a 4,4 százalékot.

Évekkel ezelőtt hihetetlenül vonzónak (és szinte elérhetetlennek) tűnt a jelenlegi hozamkörnyezet, azonban a befektetői ingerküszöböt még nem vitte át ez a hozamszint. Az aktuális helyzetet elemezve úgy tűnik, hogy a kemény landolástól tartók elkezdték növelni a kitettségüket, így a befektetői pozicionáltság is optimistábbá vált.

A további részvénypiaci emelkedéshez a vállalati gyorsjelentések nyújthatnak támaszt. A 2023 negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon az USA-ban a big-tech cégek várakozást meghaladó profitnövekedéseiről szóltak leginkább, melyekben felfelé mutató potenciál látszódik, köszönhetően a növekvő GDP-várakozásoknak, valamint az erős amerikai lakossági fogyasztásnak és támogató költségvetési politikának. Az év elején az elemzői konszenzusok döntő többsége 5100-5300 pont között szóródott a 2024. év végi S&P 500 index értékére nézve. Az első három hónapban sikerült ezt a sávot elérnie az indexnek. Ahhoz, hogy ezt érdemben túlteljesítse, valamint a historikus átlaghoz képest magasabb árazási szintek ne törjenek le pánikszerűen, ismét erős vállalati negyedéves számokra lesz szükség, így tovább szélesedhet azoknak a szektoroknak a köre, melyek támogatják az S&P 500 index emelkedését.