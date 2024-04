Vigyázat: számolatlanul szórjuk a pénzt a mobilfizetéses alkalmazásokkal

A mobiltelefonos fizetés több szempontból is kényelmes. Először is a tranzakciók gyorsabbak, másrészt nem kell pénztárcát vagy bankkártyát magunknál hordani. Persze a mobilfizetésnek is megvan az ára, ami nem más, mint hogy könnyebben kiadjuk a kezünkből a pénzt.

2024.04.09. 16:20 | Szerző: Murányi Ernő

A mobilfizetési szolgáltatást használó fogyasztók többet költenek korábbi szokásukhoz képest, mivel ezeknek a rendszereknek az egyszerű és kényelmes használata hihetetlenül megkönnyíti a vásárlást – derült ki az Észak-karolinai Egyetem friss tanulmányából. A hentesnél is gyorsabb a mobilfizetés / Fotó: Koki Kataoka / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP A mobilfizetés meglódítja a költekezést A Yuqian Zu adjunktus által vezetett kutatás – amellyel Ázsia egyik vezető bankjának az ügyfeleit vizsgálták az Alipay-alkalmazás bevezetése előtt és után – megállapította, hogy a felhasználók átlagosan 9,4 százalékkal több pénzt adtak ki online és személyes vásárlásaikkal, miután átálltak a mobilfizetésre. Egyrészt többször vásárolnak, másrészt az egyes vásárlások alkalmával nagyobb összegeket is adnak ki. A mobiltelefonos fizetés több szempontból is kényelmes. Először is a tranzakciók gyorsabbak: a tanulmány szerint átlagosan 29 másodpercig tartanak, szemben a fizikai hitel- vagy bankkártyával történő fizetés 40 másodpercével. Ez a gyors tranzakciós sebesség jelentősen hozzájárul a felhasználók kényelméhez – mondta Zu a CBS MoneyWatchnak. Másodszor a mobilfizetés azt is jelenti, hogy a fogyasztóknak nem kell pénztárcát hordaniuk, és sokan úgy vélik, hogy emiatt biztonságosabbá válik a bevásárlás. „Nem kell bemutatni egy számokkal ellátott fizikai kártyát, amivel leegyszerűsödik a tranzakciós folyamat, és ami a felhasználóknak könnyebbséget és biztonságérzetet nyújt.” Nem kell törölni az alkalmazást Bár a tanulmány nem vizsgálta ezt a kérdést, Zu szerint a mobilfizetés elterjedése nyomán a fogyasztók vélhetően nagyobb adósságot is halmozhatnak fel. Mindennek ellenére Zu nem azt javasolja, hogy kapcsoljuk ki a telefonunkat vagy töröljük a fizetési alkalmazásokat a túlköltekezés elkerülése érdekében, ám úgy véli, fontos, hogy a fogyasztók tisztában legyenek a mobilfizetési szolgáltatások következményeivel. Nagyon fontos, hogy a lakosság tudja, a kényelemnek megvan az ára, ami nem más, minthogy többet költünk – mondta. „A kényelem elfeledteti velünk, hogy vásárolunk” – tette hozzá. „Ha viszont ezt figyelembe vesszük, az segíthet jobban kezelni pénzügyi forrásainkat és csökkenteni a hirtelen jött elhatározásból fakadó kiadásainkat.”