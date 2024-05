Fű alatt erősödik a forint

Erőteljesebb belerántások nélkül, csendben, de stabilan folytatódik csütörtökön a forint erősödése. Eurót már 388,1 forintért is lehet venni a devizapiacon, utoljára ilyen február utolsó hetében fordult elő.

Folytatódik csütörtökön a forint erősödése / Fotó: Shutterstock

A magyar deviza relatíve megnyugtató teljesítménye annak ismeretében megsüvegelendő, hogy a dollár egy hete mégiscsak erősödik az euróhoz képest, ez pedig többnyire nem szokott kedvezni a feltörekvő piaci devizáknak.

A csütörtökön publikált adatok szerint az év elejétől kezdve a magyar államháztartás hiánya (április végéig) 2600 milliárd forint hiányt mutat, jó hír tehát, hogy a márciusig elért 2321 milliárd forintos deficit csak szerényebben emelkedett – a magyarázat az, hogy az év első három hónapjában kiugróan magas volt a költségvetés kamatterhe, főleg a Prémium Magyar Állampapírok után fizetendő kamat volt extrém megterhelő.

A forint erősödése látványos az elmúlt tíz napon

Az is megnyugtató volt a forint piacára nézve, hogy Gulyás Gergely megerősítette a csütörtöki kormányinfón, hogy a 4,5 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánycélt mindenképp tartja a kabinet.

Egyébként a magyar fizetőeszköz javuló trendje nem különleges. Hasonló pályát írt le az elmúlt hónapokban a cseh korona, amely szintén a februári csúcsához tért vissza, csütörtökön is erősödik, az euró-korona jegyzés 25 alá bukott.

A zlotynál kissé más az árfolyamív, de ott a monetáris politika is eltérő, egy friss konszenzus szerint a központi bank a hetedik egymást követő ülésen is változatlanul 5,75 százalékon tartja az irányadó rátát. Bár márciusban csak 1,9 százalékos inflációt mértek a lengyeleknél, most aggódnak, hogy újra fellángolás következik.

Nagy tűzijátékot ígér a péntek, érkezik az áprilisi inflációs adat a KSH-tól.