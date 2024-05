Növekvő árbevétel mellett olvadt le a Waberer's profitja

A legfontosabb piacokon viszonylag kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére növekvő árbevétellel zárta az első negyedévet a Waberer’s csoport, a profitsorokon azonban visszaesés mutatkozik.

A logisztikai szolgáltató csoportszintű árbevétele 2024 első negyedévében 196,7 millió eurót tett ki, ez az előző év azonos időszakához képest két számjegyű, 11,3 százalékos emelkedés.

Ez egyúttal rekordnak számít a társaság történetében, hiszen hasonlóan magas negyedéves árbevételre korábban nem volt példa.

Látszik az ipar és a kiskereskedelem gyengélkedése

Az EBIT (kamat- és adófizetés előtti) eredmény a menedzsment várakozásaival összhangban 8,5 millió eurót tett ki, szemben az egy évvel korábbi 11 millió euró feletti értékkel. Az EBIT-eredmény csökkenése részben azzal magyarázható, hogy a legfontosabb piacaik közül Németországban, Olaszországban és Magyarországon is

csökkent az ipari termelés volumene az év első hónapjaiban.

Emellett a kiskereskedelem is gyengén szerepelt nemzetközi és magyar szinten. Szintén hozzájárult az EBIT visszaeséséhez az útdíjak jelentős emelkedése több, a fuvarozás szempontjából releváns országban. A cégcsoport azonban az év második felében jelentős javulást vár a nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási szegmensben, ez pedig a cégcsoport eredményét is pozitívan befolyásolhatja.

Az adózott eredmény jelentősen, majdnem 90 százalékkal esett vissza: 10,4-ről 1,1 millió euróra.

Így teljesítettek a különböző szegmensek

A különböző területek közül a szerződéses logisztikai szegmens (RCL) az elmúlt időszak sikeres ügyfélakvizíciói miatt 14,8 százalékkal, 4,6 millió euróra növelte a negyedéves EBIT-jét. Az alaptevékenység pedig a stagnáló belföldi fogyasztói kereslet ellenére is meg tudta őrizni eredményességét. A szerb disztribúciós piac meghatározó szereplőjének, az MD Internationalnek az akvizícióját a negyedév végén zárták le, a felvásárolt vállalat teljesítménye a

következő negyedévtől jelenik majd meg a szegmens eredményeiben.

A nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási szegmens (ITS) esetében 2024 első negyedévének elején zárta a vállalatcsoport a vasúti logisztikai PSP csoport akvizícióját, a tulajdoni részesedés (51 százalék) arányos EBIT konszolidálása 300 ezer euróval javította a szegmens EBIT teljesítményét. Az ITS-szegmens EBIT-je azonban még így is negatív tartományba került, a mínusz 2 millió eurós érték 3,8 millió euróval marad el az egy évvel korábbitól. A saját flottás fuvarozási tevékenység a gyenge európai konjunktúra, illetve az év elején az útdíjak jelentős emelkedése miatt volt kevésbé eredményes. Az év második felétől várnak jelentős eredményjavulást.

A niztosítási üzletág történetének legmagasabb üzemi eredményét érte el: az 5,9 millió euró EBIT 9,5 százalékos bővülés 2023 első negyedévéhez képest. Ez elsősorban a magas befektetési eredményeknek köszönhető, illetve a biztosítási ügyfélportfólió is 15 százalékkal nőtt az elmúlt egy évben. A várakozások szerint ez még tovább bővülhet az elmúlt időszakban megkötött stratégiai értékesítési megállapodásoknak köszönhetően.

Magasabb osztalékot kapnak a részvényesek

Várakozásaink szerint ezek a beruházások és az ecseri raktárlogisztikai operáció már az év második felében érdemben tudja támogatni a cégcsoport eredményességét. Emellett a tőkepiaci aktivitásunkat is növeltük, a közgyűlés jóváhagyása alapján az előző évihez képest 20 százalékkal magasabb, 120 forintos részvényenkénti osztalékot fizetünk

– emelte ki Barna Zsolt, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatója.

Mire számít a társaság?

A cégcsoport továbbra is tartja magát a 2024-es év elején közzétett előrejelzéséhez. Ennek értelmében a vállalat konszolidált árbevétele a 2023-ban elért 711 millió euróval szemben az idén – az újonnan akvirált cégek tulajdon arányos árbevételét is beleszámítva – megközelítheti a 800 millió eurót.