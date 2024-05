Rács mögé kerültek a legnagyobb kriptoguruk: jogos a 4 hónap, de a 25 év is - Podcast

Do Kwon végig jót akart, de mikor bedőlt a kezdeményezése, nem jól reagált a dolgokra, és hosszasan bujdosni kezdett. CZ ezzel szemben végig együttműködött a hatóságokkal, majd végül egy olyan szabályozás be nem tartása miatt ítélték el, ami akkor még nem is létezett, mikor elindította a Binance-et.