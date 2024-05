Mol: háború előtti szinten a nyereségesség, olcsó a részvény

Kedvezően fogadta a piac a Mol péntek hajnalban közzétett jelentését, az olajtársaság részvényei 1,2 százalékkal drágultak délután három óráig, ezzel messze a legjobban teljesítő nagypapír volt a pesti parketten.

Kedvezők a Mol kilátásai, a stabil első negyedévit még erősebb második háromhavi eredmény követheti / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A vállalat az elemzői konszenzustól némileg elmaradó, ám ezzel együtt is kifejezetten erős első negyedéves teljesítményről adott számot.

Az olajiparban leginkább követett, újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA a várt 739 millió dollár helyett 718 millió dollárra – 255 milliárd forintra – futott be, de (dollárban számítva) egy százalékkal még így is meghaladta a tavalyi szintet.

A Mol ezzel olyan teljesítményt tett le az asztalra, ami az osztrák rivális OMV-nek, de még a világ legnagyobb olajvállalatai, a Shell, az Exxon, a Chevron vagy éppen a Saudi Aramco sem volt képes a gyengülő energiaár-környezetben.

A vezetőség az első negyedéves számok tükrében megerősítette egész éves céljait is, ennek megfelelően

a 2023-as 3,1 milliárd után idén három milliárd dollár EBITDA-t termelhet,

1,6 milliárd dolláros adózás előtti eredmény mellett.

Tőkeberuházásokra 1,7 milliárd dollárt fordítanának,

a szénhidrogén-kihozatal pedig napi átlagban 90 ezer hordós lehet.

Kedvezők a kilátások, megismételheti tavalyi erős eredményét a Mol

Jó jel, hogy a vezetőség megerősítette az idei évre kitűzött eredménycélját

– mondta a Világgazdaságnak Pletser Tamás, az Erste gáz- és olajipari elemzője.

A hárommilliárd dolláros éves EBITDA a szakértő szerint is teljesíthető, mivel az iparági külső környezetben nincs drasztikus változás, a második negyedév pedig szezonálisan hagyományosan egyébként is erősebb. A régiós üzemanyagkereslet is biztató, a dízel iránti igény nem csökken, a benzinfogyasztás pedig emelkedőben van.

A háború előtti szinten a Mol jövedelmezősége

Az elemző kiemelte, hogy a Mol nyereségessége messze a háború előtti szint felett van, még ha az nem is éri él a 2022-es rekordév számait.

Egyelőre nem látszik olyan tényező, ami lefelé vagy felfelé jelentősebben befolyásolni tudná a Mol teljesítményét, ugyanakkor a második félév hozhat fellendülést Pletser szerint, amennyiben beindul az amerikai kamatcsökkenés, és ennek következtében élénkül a gazdasági aktivitás.

A Mol jövő héten adja át eddigi legnagyobb organikus beruházásaként tiszaújvárosi poliol üzemét. Ennek kapcsán az Erste elemzője elmondta, hogy a gyártás várhatóan lassan fut majd fel, az idei eredményre így érdemben még nem lesz hatással.

Visszafogottabban értékelte az eredményt Grébel Szabolcs, a K&H értékpapír részvényelemzője. A cseh Patria Finance leánycégénél úgy látják, alulteljesített a Mol az első negyedévben, amely egyik üzletágban sem tudta felülmúlni a várakozásainkat, de ezzel együtt is erős EBITDA-t ért el a társaság. A csökkenő gázárak és a különadók elszámolása is negatív hatást jelentett, de a finomítói marzsok így is stabilitást mutattak a negyedévben. A cég profitabilitása jelentősen romlott a tavalyi évhez képest.

Két számjegyű hozammal kecsegtet az alacsony árazású Mol-részvény

Az Ersténél kiemelték azt is, hogy a magasan stabilizálódni látszó eredmény mellett a a könyv szerinti értékének a felén forog. A Mol ezzel – az Orlen mellet – az egyik legalacsonyabban árazott részvény a régiós olajcégek között. Az OMV értékeltsége összevetésül inkább az egyhez közelít.

Az Erste 3450 forintos célár mellett felhalmozásra ajánlja a hazai olajrészvényt, a Patria Finance 12 havi árfolyamvárakozása pedig 3540 forint, az intézményi ajánlás itt is vétel. A két befektetési szolgáltató prognózisa alapján 13,5, illetve 16,5 százalékos ralira van kilátás.