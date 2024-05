Az OMV vártnál jobb eredménye a Mol részvényárát is növelheti az Erste friss elemzése szerint. Pletser Tamás, a bankház olaj- és gázipari elemzője csütörtöki jegyzetében arról ír, hogy az OMV idei első negyedéves gyorsjelentése kedvező képet nyújtott a cég tevékenységéről.

Az OMV erős negyedéves teljesítménye kedvező előjel a Mol számára is / Fotó: Róka László / MTI

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, az osztrák vállalat 1,48 milliárd euró tisztított, CCS-alapú EBITDA-nyeresége meghaladta az 1,28 milliárd eurós piaci várakozást, amire közel 5 százalékos emelkedéssel reagált a részvényárfolyam.

A vegyiparban volt igazán erős az OMV

Az Erste különösen kedvező jelként értékeli, hogy az OMV szerint előremozdulás volt a petrolkémiai területen, ami a vállalat legnagyobb üzemi része, és ahol az előző negyedévekben rendkívül alacsonyak voltak az árrések.

Ennek a fő oka a magas európai alapanyag- és energiaárak, illetve a kontinens gyenge gazdasági aktivitása, ami féken tartotta a jegyzések növekedését.

A cég most sokkal kedvezőbb képet festett a kilátásokról, főleg a polimerek kapcsán, amit elsősorban az autóipar, az egészségipar és a csomagolási kereslet, illetve a globális szállítási nehézségek hajtanak. Az OMV emiatt jobb negyedévekre számít az év hátralévő részében. A hagyományos finomítás, marketing és kutatás, termelés üzletág pedig hozta a vártat, vagyis az erős környezetnek megfelelő eredmények születtek.

Kedvező előjel a Mol és a régiós olajcégek számára is

A jelentés kedvező hatású a régió más cégeire, így a hasonló profillal rendelkező Molra és a lengyel Orlenre nézve is. Mindkét vállalat erős a petrolkémiában, és jelentős kiskereskedelmi, finomítási és kitermelési tevékenysége van. A 2022-es és a 2020-as világjárvány után magasabb szinten ragadtak be az európai olajipari árrések, mint 2020 előtt – ebből csak a gyenge petrolkémia volt eddig kivétel, de úgy tűnik, hogy a gazdasági aktivitás visszatérésével itt is emelkedés jöhet.

A finomítástól továbbra is erős környezetet várunk az orosz szankciók és a globális kereslet miatt, míg a geopolitika az olaj- és a gázárakra hathat pozitívan. Ez pedig a szektor egészét magas készpénztermelő szinten tarthatja

– véli Pletser Tamás.

A Mol május 10-én, jövő péntek hajnalban teszi közzé első negyedéves jelentését. A magyar olajtársaság részvényei 6,7 százalékot drágultak az év eleje óta.