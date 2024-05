Nukleáris energia vállalatot jelentett be az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman. Amint nyilvánosságra hozta a céget, rögtön fel is tette azt a New York-i tőzsdére, ahol a részvények 15 dollár feletti áron forogtak péntek reggel. Az Oklo üzleti modellje a maghasadás kereskedelmi forgalomba hozatalán alapul, ez táplál minden atomerőművet. A cég célja, hogy eladja az energiát a végfelhasználóknak, például az Egyesült Államok légierejének és a nagy technológiai cégeknek.

Nukleáris energiára vált az OpenAI vezérigazgatója / Fotó: Sven Hoppe

Az Oklo jelenleg az első kisméretű reaktorának megépítésén dolgozik Idahóban, amely idővel elláthatja azokat az adatközpontokat, amelyekre az OpenAI-nak és más mesterséges intelligencia-cégeknek szükségük van az MI-rendszerek működtetéséhez.

Altman elmondta, hogy az atomenergiát az egyik legjobb módszernek tekinti az MI és a technológiát hajtó energia működtetésére,

anélkül, hogy fosszilis tüzelőanyagokra támaszkodna – számolt be róla a CNBC. „Nem látom a módját, hogy atomenergia nélkül elérjük ezt” – mondta Altman még 2021-ben. Az Oklo vezérigazgatója, Jacob DeWitte megerősítette, hogy a vállalat még nem termel bevételt, és jelenleg nincs atomerőműve. Elmondta, hogy a vállalat 2027-re tűzi ki első üzemének beindítását.

