Szorosabbra húzza a bakancsfűzőt a Dr Martens

Kiadáscsökkentési terveket jelentett be a Dr Martens új pénzügyi igazgatója csütörtökön. Az ikonikus bakancsokat gyártó vállalatra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy egyenesbe hozza pénzügyi mutatóit, miután az első fél évre ötödével visszaeső árbevételt jelzett előre a menedzsment.

Lefarag a költségekből a Dr Martens / Fotó: AFP

A brit társaság 20-25 millió font közötti összeget faragna le a költségeiből, aminek kedvező hatásai a 2026-os üzleti év elejétől jelentkezhetnek a pénzügyi igazgatói posztot múlt hónapban elfoglaló Giles Wilson elmondása szerint.

Nő a nyomás a Dr Martensen

A nadrágszíj – vagy bakancsfűző – szorosabbra húzásának oka prózai: a magas és a növekvő gazdasági bizonytalanság miatt csökkent a fogyasztók érdeklődése a magasabb árú termékek, így a vállalat klasszikus, 159 fonttól kínált fűzős bakancsai iránt.

A Dr Martensre a befektetők részéről is egyre nagyobb nyomás is nehezedik, hogy javítson a teljesítményén. Május elején a Reuters számolt be róla, hogy forrásai szerint a vállalat egyik nagybefektetője, a Marathon Partners Equity Management is megsürgette a gyártót, hogy ismertesse a tervezett költségcsökkentés részleteit, és indítson részvény-visszavásárlási programot.

A vállalat most az közölte, hogy többek között „működési racionalizálást” hajt végre, hogy visszaszorítsa a kiadásokat.

Ötödével zuhanhat a bakancsgyártó bevétele

A Dr Martens arra számít, hogy bevételei az idei első fél évben 20 százalékkal csökkennek, ezen beül a nagykereskedelmi forgalom harmadával eshet vissza.

Az utóbbi szegmensben az év hátralevő részében is gyenge teljesítményt nyújthat a költségoldali ellenszél miatt, a kedvezőtlen hatás ugyanakkor az év első felében hangsúlyosabb lehet.

A március végén zárult üzleti évre 43 százalékkal apadó, 92,7 millió fontra apadó adózás előtti eredményt könyvelt el a bakancsgyártó, ami némileg még így is jobb lett az elemzők által várt 96,4 millió fontnál.

A cég éléről hamarosan leköszönő Kenny Wilson vezérigazgató szerint a vállalatnak az amerikai keresletet kell ösztönöznie ahhoz, hogy 2026-tól ismét növekedési pályára állhasson, ennek elérésére a társaság részletes tervet hajt végre, az idei évtől újrafókuszált és megnövelt amerikai marketingbefektetésekkel.

A befektetők kedvezően fogadták a vezetőség terveit, a részvényárfolyam 6 százalékot ugrott a csütörtök délelőtti kereskedésben. A kurzus ezzel ismét a tavaly év végi szint fölé emelkedett.