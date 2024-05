Tesla: lesz még kiút ebből a mély gödörből?

Gondban van a Tesla, a vállalat a csökkenő autóeladásokkal és a kínai márkák által támasztott erős versennyel küzd, és a sikerterméknek szánt Cybertruck elektromos pick-uppal kapcsolatban is komoly minőségbeli problémái adódtak, vissza kellett hívni a már eladott példányokat a gázpedálokkal kapcsolatos biztonsági aggályok miatt.

A Tesla részvényesei Elon Musktól várják az újabb mestertervet /Fotó: AFP

Jármű-értékesítése is kifulladt, lassabb tempóra kapcsolt, emiatt csökkent a cég bevétele és a nyeresége az első negyedévben. Mondjuk erre előre figyelmeztetett is Elon Musk alapító-vezérigazgató, még januárban. A gondok leképeződtek a részvényárfolyam alakulásában is, amely az év eleje óta több mint negyedével mérséklődött.

Minden mutató romlik a Teslánál

A kereslet csökkenésére válaszul a Tesla főbb piacain 3-5 százalékkal csökkentette az árait, 14 ezer fős leépítést határozott el, a fehérgalléros munkakörben dolgozókat sem kímélve. A globális állomány tizedét érintő karcsúsításnak áldozatul esett a Supercharger töltőhálózatot menedzselő csapat is, de a topmenedzsmentből is elküldtek embereket.

Pedig minden olyan szépen indult. a Tesla kaliforniai gyárában 2012 júniusában kiválasztott közönség előtt arről beszélt, hogy a Tesla Model S piacra dobásával szertefoszlatták azt az illúziót, miszerint az elektromos autók nem lehetnek olyan jók, mint a benzinesek. Kétségtelen, a Model S új, minőségi szintre emelte az elektromos autózást, amit addig jobbára

a magas ár,

a megbízhatatlanság,

az ötlettelenség,

a praktikum hiánya

és az alacsony hatótáv jellemzett.

A Model S mindezeknek ellentmondott: nagy teljesítményű volt, sportkocsis élményt nyújtott az ahhoz méltó teljesítménnyel, s egyetlen feltöltéssel akár 420 kilométerre is elvitte utasait. Ugyanakkor a Tesla meg is kérte az árát, az autóért alaphangon 47 ezer dollárt kellett leszurkolni, mégis kezdettől nagy presztízsnek és népszerűségnek örvendett. Hasonló pozitív fogadtatás övezte az utána piacra dobott Model X SUV-t, a „megfizethetőként” hirdetett Model 3-at és Model Y-t, valamint a Cybertruckot.

Már a karizma is megkopott

A Teslának ma már hatalmas Gigafactoryja van Sanghajban és Berlinben az eredeti, kaliforniai Fremontban található létesítménye és számos más amerikai telephely mellett. Tavaly 1,8 millió autót szállított ki, s ezt Elon Musk mestertervében évi 50 százalékkal akarta megfejelni.

Peter Wells, a Cardiffi Egyetem autóipari kutatóközpontjának igazgatója szerint a tömegtermelésre való átállás hozta magával a problémák jó részét.

A Tesla megjelenésekor karizmatikus vezetővel és piacütő termékkel rendelkezett, mára viszont a versenytársak felnőttek hozzá, kínálata megfakult, a vállalkozó szellem és a karizma egyaránt megkopott.

Az egyik Tesla rivális, a kínai Nio EC6-os modelljét stírölik a sanghaji autóshow-n / Fotó: NurPhoto via AFP

Wells szerint ma már ott tartunk, hogy a kínai Nio izgalmasabb modelleket és technológiát kínál nála, a villanyautók tömegtermelésben átmenetileg az élre tört BYD is vállalható autókat készít – hamarosan Szegeden is.

Egy-egy Nio modellt látva elkerekedik az ember szeme, s a fogyasztók soszor erre a wow-érzésre hagyatkozva választanak maguknak elektromos autót

– mondta Wells a BBC-nek. Az elektromos átállás felgyorsítását közvetlenül a Volkswagen 2015-ben Kaliforniában kirobbant dízelbotránya váltotta ki. Ezt adminisztratív korlátozások és az átállás serkentése követte, már az új benzin- és dízelmodellek értékesítésének betiltási menetrendjéről folyt a diskurzus, végül az unióban 2035-ben határozták meg a céldátumot.

A gyártók sorra nevezték meg saját átállási mérföldköveiket, jobbára 2030-ig bezáróan, miközben számolatlanul szórták a milliárdokat a beruházásokra és a kutatás-fejlesztésre.

A Tesla számára Kína az igazi veszélyforrás

Kínában eközben a politikai döntéshozók elérkezettnek látták az időt az események felgyorsítására és arra, hogy végre valamiben önerőből próbáljanak világelsővé válni az iparban. A feltételek megteremtése, a gáláns pekingi támogatások emelték ki a túlzsúfolt mezőnyből az olyan új generációs, globális szereplőkké kinevezett autógyártókat, mint amilyen a BYD is.

A bonanza azonban tavaly véget ért,

a szorgos hétköznapok és a vevőkért vívott sokszor elkeseredett küzdelem jellemezte az elektromos autók gyártóit, miután a globális utat tört magának, és a kormányok is kezdték átadni a terepet a szabad versenynek.

Tesla Model Y-ok a Berlin melletti Gigafactory udvarán / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A vásárlóerő, a kereslet is negatív fordulatot vett, ezért a gyártóknak is csökkenteniük kell az áraikat. Az egyik piac, ahol ez jelentős mértékben manifesztálódott, Németország volt, ahol decemberben egyik napról a másikra felszámolták a központi támogatási programot, amely több ezer eurót kínált egy-egy új elektromos jármű vásárlásához.

Az elektromos autók eladásai az év első három hónapjában meredeken zuhantak, s csak a Tesla 36 százalékos visszaesést szenvedett a 2023-as év azonos időszakához képest.

Egyszerű terelés volna a robotaxi-projekt?

Ebben a helyzetben az a kérdés merül fel, hogy a Tesla vissza tudja-e nyerni az elvesztett lendületét. Úgy tűnik, hogy Elon Musk most abban bízik, hogy az önvezető funkció, az AutoPilot széles körű elterjedésével a Tesla ismét nagyot tud alkotni, ha nem is a hardver, hanem a szoftver területén.

A vezető nélküli robottaxik projektjének erőltetése is ezt szolgálja. Musk nem mond ezzel újat, hiszen már 2019-ben pedzegette a teljes vezetői autonómia lehetőségét.

Akkor egy éven belül egymillió, robotaxiként is funkcionáló Teslát vizionált az utakra.

Ami akkor elképzelhetetlen volt, az még ma is a fantázia világába tartozik, hiszen a Tesla „Full Self Driving” csomagja most sem tudja azt, amit a neve sugall – ez még mindig egy olyan „hands on” rendszer, amely megköveteli, hogy a sofőr folyamatosan figyeljen, kezét a kormányon pihentesse. Musk kritikusai úgy vélik, hogy ez a robotaxizás csak arra szolgál, hogy elterelje a figyelmet más problémákról.

Elon Musk évek óta ígérgeti az olcsó Teslát

Azokból pedig van, nem is kevés. A megfizethető tömegautó, a Model 2 gyártását bő egy év múlva már megkezdenék, de még a járműről semmilyen információt nem lehet tudni. Azt viszont pozitív, hogy a Tesla a termelését a jelenlegi kapacitásokhoz és vásárlói igényekhez igazítja, és a kisautót meglévő gyáraiban szereli össze, ami lényegesen olcsóbb és gyorsabb megoldás, mint egy újabb Gigafactory felhúzása.

Addig is maradnak a megszorítások, a leépítések, a költségcsökkentések

– vagyis éppen azok a reakciók, amelyek az egykor a mezőnyből kiemelkedett Teslát visszasüllyesztik a hagyományos autógyártók sorába.