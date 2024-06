Elképesztő pénzeket öntenek a kockázatitőke-befektetők a kriptopiaci startupokba

Átlépte a százmilliárd dollárt a kriptopiaci startupokba történő kockázatitőke-befektetések (VC) összértéke – derült ki a DeFiLlama adatszolgáltató által összeállított kutatásból, melyet a Bloomberg szemlézett. A DeFiLlama adatai szerint, melyeket 2014 óta gyűjt a társaság, május végével 101 milliárd dollárra emelkedett a szektor korai fázisban lévő cégei által bevont tőke nagysága, míg a The Block Research számai szerint 2017 óta 95 milliárdon áll a mutató.

Tíz év mérlege hatalmas kriptopiaci érdeklődésről ad számot a kockázatitőke-befektetők körében / Fotó: Hans Lucas via AFP

Korábban nagyot esett a kriptopiaci kockázatitőke-érdeklődés

A számok alakulásából az látszik, hogy a kriptopiac startupjai 2021-ben, a szektor történetének eddigi legjobb évében élték meg a legnagyobb kockázatitőke-befektetői érdeklődést, 36,4 milliárd dolláros értékben, azóta azonban folyamatosan csökken a tőkebevonási képességük:

2022-ben már csak 22,5 milliárdra tettek szert a szektor cégei korai fázisban,

2023-ra pedig 6,6 milliárd esett a mutató.

A lényeges szakadás mögött a szektort akkortájt beborító botrányok sora áll.

Az FTX-tőzsde 2022. végi bedőlése a szakértők szerint a kockázatitőke-befektetők hitét is alapjában rengette meg a szektorban, melyet követően egyébként a árfolyama is korábbi csúcsértékének harmadára szakadt rövidesen, így azok a korai beszállók sem jártak feltétlenül jól, akik még akár évekkel korábban szálltak is be a szektorba.

Az elemzés ugyanis rámutat: a kriptopiaci startupokba való VC-befektetések megtérülése sok esetben sokkal hosszabb időbe telik, mint amit a hagyományos cégek esetében megszokhattak a befektetők, sőt, általában nem is a hagyományos exitekkel, például tőzsdére zárulnak a befektetések, mivel ezekre nem is kerül sor.

Ebből a sorból tekinthető üdítő kivételnek a Coinbase kriptotőzsde,

mely 2021-ben lépett piacra 86 milliárd dolláros értékeltség mellett – részvényárfolyama azonban azóta 28,5 százalékkal gyengült.

A tokenkibocsátásra kaphatók a VC-k

A kutatás eredményeiből kitűnik, hogy ugyan a korai stádiumú befektetésektől sokszor ódzkodnak a VC-k, a kriptós startupok tokenkibocsátásait már sokkal nagyobb aktivitással követik. Ezekkel a beszállókkal ugyanis a kockázatitőke-alapok egy, általában valamelyik kriptotőzsdén kereskedett tokenhez jutnak hozzá bevezetésének korai időszakában, így sokszor még elég jó áron vehetik meg őket.

Ugyan a befektetéseiket sokszor egy bizonyos ideig nem értékesíthetik az egyéni konstrukciók miatt, ha a piac felkapja az érintett devizát, a lock-up periódus végével akár relatíve gyorsan, és sokszor nagy profittal tudnak kilépni pozícióikból – amire más esetekben, a már korábban említett megfigyelések mellett, sokszor egyáltalán nincs lehetőségük.

Így az általában 5-10 éves befektetési periódus 2 év környékére csökkenthető, ami sokak számára kifejezetten kecsegtető

– mondta Richard Galvin, a Digital Asset Capital Management társalapítója a Bloombergnek.

Az elmúlt évek egyértelműen legnagyobb kriptopiaci VC-befektetőknek a Coinbase kockázatitőke-ága tekinthető, mely 443 befektetésével a szektor teljes beszállóinak 4 százalékát tudhatja magáénak. Bár a korai kriptós befektetések iránti érdeklődés a történelmi csúcstól még nagyon messze van, a fény már talán látszik az alagút végén:

az idei első negyedévben 2,5 milliárd dollárra nőtt a VC-beszállók összértéke,

ami a tavalyi utolsó negyedév 1,9 milliárd dollárjához mérten már növekedést mutat.

Matthew Kennedy, a Renaissance Capital vezető stratégája hozzátette: előrejelzéseik szerint a közeljövőben 15 kriptós cég akár már tőzsdére is léphet, ami szintén jót tehet majd nemcsak a VC-érdeklődésnek, de a tokenek jegyzéseinek is.