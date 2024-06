Pánikszerűen menekülnek a londoni Cityből a pátyolgatott gazdagok

Menekülési hullámot indított a londoni Cityben a nyárra kiírt brit parlamenti választás. A pánik oka, hogy mind a kormányzó konzervatívok, mind az ellenzéki munkáspártiak azt ígérték a választóknak: megszüntetik a nem lakóhellyel rendelkező lakosok – az Egyesült Királyságban élő gazdag külföldiek, más néven non-domsok – kedvezményes adózását.

Médiavihart kavart a tory miniszterelnök feleségének érintettsége / Fotó: AFP

A Henley & Partners tanácsadó becslése szerint az Egyesült Királyság már tavaly is nettó 3200 vagyonos magánszemélyt veszített, ami a legmagasabb kiáramlás volt Európában, s duplája a 2022-es szintnek. Nagy-Britannia jogi és politikai stabilitásának hírét jelentősen csorbította a Brexit, s

az egymást követő tory miniszterelnökök 2016 óta csak rontottak a helyzeten.

A non-dom státusz története 1799-ig nyúlik vissza, s eredetileg a gyarmati befektetések védelme érdekében vezették be. Két évvel ezelőtt azonban komoly médiavihart kavart, amikor kiderült, hogy a konzevatívok pártjának korábbi alelnöke is részesült a külföldiekre kihegyezett kedvezményből. Sőt, a tory miniszterelnök felesége is érintett.

A Munkáspárt non-dommal kapcsolatos javaslata megszüntetné az örökösödési alóli mentességet, emellett a magániskolai tandíjak adóját is bevezetné. Ez utóbbi azt célozza, hogy 1,7 milliárd fontot gyűjtsenek az állami iskolarendszer számára. A munkáspárti vezetők korábban úgy becsülték, hogy körülbelül 3 milliárd fontot (3,8 milliárd dollárt) tudnak összegyűjteni a kedvezmények eltörlésével.

A non-dom-kedvezményezettek száma a 2022-ig tartó évtizedben csaknem felére, 68 800-ra esett vissza, részben a szabályok korábbi módosítása miatt. Ennek ellenére, a legfrissebb hivatalos adatok szerint a státuszt megőrzők évente több mint 8 milliárd fontnyi adót fizetnek a briteknek.

A Londonból menekülő gazdagok Svájcba, Olaszországba, Dubajba és Monacóba költöznek a felmérések szerint.

Nagyot csalódtam a tory pártban

– mondta John Caudwell brit milliárdos a Bloomberg TV-nek adott csütörtöki interjújában. Bár korábban a konzervatívok adományozója volt, most nem zárta ki, hogy a Munkáspártot támogatja a következő hónapban.