Kitörhet a Monster árfolyama

Persze nemcsak oldalazott a papír az elmúlt évben. 2023-ban például sikerült 60 dollárra is javítani, majd ezt követte egy éles korrekció. A Monster bevételei és profittermelése nem annyira gyenge, a növekedési ütem 10 százalék közelében van, a nettó marzs pedig 20 százalék felett, vagyis

erős fundamentumokat lehet látni.

Az intézményi elemzők is általában kedvelik a papírt, nem is csoda, hogy a részvény árazása sem rossz, az elmúlt években vaskos prémiummal forgott a piaccal szemben, de a szűkebb versenytársakhoz képest is.



Az utóbbi időszakban viszont ez a prémium jelentősen csökkent, nagyjából arra a szintre, ahonnan a múltbeli adatok alapján rendre fordulni tudott. A piaccal szemben alig 20 százalékos szint látható, az elmúlt 5 évben inkább 40-90 százalék között mozgott a prémium. Általában az árfolyamok javulásával szoktak ezek az értékeltségek rövid távon erősödni, persze hosszú távon az EPS-termelés javulására is szükség van, hogy normalizált szinteken maradjon a mutató.



Javuló nyereségtermelés egyébként a Monstertől is várható, a tavalyi 1,5 dolláros EPS után jövőre már 2 dollár körüli szint jöhet,

ami 2026-ra 2,2 dollár fölé emelkedhet. Egyelőre tehát nem kell attól tartani, hogy a fogyasztási szokásokban drasztikus és hirtelen változások állnának be, valamint erre részben tudnak is reagálni a hasonló cégek. Látni kell, hogy az inflációs folyamatok is segíthetik az utóbbi években a bevételeket, bár ennek értelemszerűen van negatív vonzata is a költségek területén.

A részvény árfolyama hosszú távon pedig igen fontos szinteknél jár, technikailag a 200 hetes mozgóátlagról mutatott be fordulatot az elmúlt hetekben, amire többször is sor került már az utóbbi években. Ez rendre jól jelölte ki a fordulat helyét a grafikonon, ami alapján a befektetők optimizmusa is javulhat. Tartós javulás egyelőre még nem bontakozott ki, ahhoz a rövidebb távú trendeket és szinteket is fontos lenne áttörni, de a Monster részvényét az idén eddig látott lemaradás után már érdemes lehet figyelni.