A Pfizer mára kiheverte a poszt-Covid-sokkot

A Pfizer kigyógyult a Covid-időszakot követő depressziójából, és új sikergyógyszer-portfóliójával igyekszik visszakapaszkodni az oltóanyagának köszönhetően a pandémia idején elért bevételi csúcsokra.

A Pfizer hatalmasat nyert a Covid–19 oltóanyagával, de azok az idők már elmúltak / Fotó: AFP

Az amerikai gyógyszergyártó óriás ennek jegyében megemelte az idei évre vonatkozó nyereségvárakozásait, amivel másfél százalékos lökést adott a részvényárfolyamnak az amerikai tőzsdenyitást megelőző elektronikus kereskedésben.

Meglepetést okozott a Pfizer

A Pfizer folyó üzleti évére várt egy részvényre eső nyereségét (EPS) a 2,15–2,35 dollár közötti sávból a 2,45 és 2,65 dollár közötti tartományba helyezte át. A cég tőzsdenyitás előtt kiadott második negyedéves gyorsjelentésében 60 centes EPS-ről számolt be, felülmúlva a Bloomberg 46 centes elemzői konszenzusát.

Kiigazított adózott nyeresége 11 százalékkal, 3,4 milliárd dollárra gyarapodott, forgalma pedig 2 százalékos plusszal, 13,26 milliárd dollárra gyarapodott.

A Wall Streeten 13 milliárddal is elégedettek lettek volna. Nem csak a nyereség-, de a bevételi prognózisukon is emeltek egymilliárd dollárral, azaz optimális esetben 62,5 milliárd dollár folyhat be a kasszájukba idén.

Kiadásain is spórol a Pfizer: közleményük szerint a pandémia után elindított, legkevesebb 4 milliárd dolláros megtakarítást megcélzó programjuk az év végével kifut, elstartol viszont a 2027-ig szóló gyártásoptimalizációs program, amelytől 1,5 milliárd dolláros megtakarítást remélnek.

A kutatás-fejlesztésen viszont nem spórolnak, igaz, a vállalatfelvásárlásokkal megszerzett kész gyógyszerekre már nem kell költeniük. A k+f kiadások a második negyedévben 2 százalékkal, 2,67 milliárd dollárra nőttek.

Albert Bourla elnök-vezérigazgató kommentárjában visszautalt a Seagen 2023. decemberi, 43 milliárd dolláros megvásárlására, amellyel rákgyógyszer-portfóliójuk örvendetesen bővült, új profitcentrumot képezve.

A mostani bevételekből a Seagentől megszerzett portfólió 845 millió dollárral vette ki a részét. Ugyanakkor saját fejlesztéseik közül is több beérett, és megkezdte a befektetett összegek „ledolgozását”.

A migrénre használt Nurtec ODT/Vydura eladásai 44 százalékkal,

az ízületi gyulladást kezelő Xeljanz, 34 százalékkal,

a transztiretin amiloidózis nevű betegség kezelésére való Vyndaquel 71 százalékkal nőttek.

A Vydura egyébként a Magyarországon elnyerte májusban Az év gyógyszere díjat. A Viagra-eladásokról nem ír a gyorsjelentés, de egy kék tablettát már a részvényárfolyam is igazán lenyelhetne, az ugyanis a 2021. végi 59,5 dolláros csúcsáról lekonyult, s most már csak 30 dollár környékén poroszkál.