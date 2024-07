Végigsöpört a tőzsdéken a Microsoft-gazdagépek kék halála

Péntek reggel még úgy tűnt, a Microsoft 365-gazdagépek csütörtök esti amerikai üzemzavarát megússza a világ néhány légijárat törlésével és távközlési anomáliákkal. Ám a hibák néhány órán belül elérték a londoni tőzsdét, majd az Európai Energiatőzsdén is jelentkeztek. Sőt, a nagy amerikai befektetési bankházak is technikai gondokkal küzdenek a The Wall Street Journal információi szerint. A tengerentúli nyitás előtti kereskedésben közel 2 százalékot esett a Microsoft, míg a Windows-gazdagépek leállásáért okolt CrowdStrike kiberbiztonsági vállalat részvénye közel 13 százalékot zuhant.

A Microsoft azt állítja, már megtalálták a hiba okát, de még nem hárították el / Fotó: AFP

A botrány csendesen indult, amikor világszerte több ezer felhasználó jelentette csütörtök este a Microsoft 365 alkalmazásokkal kapcsolatos problémákat a szolgáltatáskimaradásokat nyomon követő Downdetector webhelyen.

Olyan problémát vizsgálunk, amely befolyásolja a felhasználók hozzáférését a különböző Microsoft 365 alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz

– közölte a Microsoft pénteken kora reggel. Az Azure, a Microsoft felhőalapú számítástechnikai platformjának állapotoldalán a vállalat azt írta, hogy a probléma csütörtökön este 10 óra előtt kezdődött, s az Egyesült Államok középső részén lévő rendszereket érinti. Később egy frissítésben a Microsoft azt közölte, hogy megtalálta a probléma okát, s azon dolgozik, hogy helyreállítsa a felhasználók hozzáférését.

A CrowdStrike frissítése okozta a kék halált

A kiberbiztonsági óriáscég, a CrowdStrike péntek hajnalban szenvedett jelentős áramkimaradást az NBC tudósítása szerint. Nem véletlen volt a médiaérdeklődés, mert a CrowdStrike leállása érintette a CNBC anyavállalatát, az NBC Universalt.

A leállás a legújabb frissítéssel kapcsolatos probléma miatt következett be

– közölte a vállalat, hozzátéve: tisztában van a Windows-gazdagépek összeomlásáról szóló jelentésekkel.

Az austini (Texas) székhelyű kiberbiztonsági cég olyan szoftvereket szállít, amelyeket a kibertámadások és a biztonsági rések elleni védelemre használnak a vállalatok. CrowdStrike-nak 29 ezer ügyfele van. A vállalat 2019-ben lépett tőzsdére, azóta a részvényeinek árfolyama megtízszereződött. A cég a legutóbbi negyedéves gyorsjelentésében 42,8 millió dolláros nyereségről számolt be, ami meredek emelkedés az egy évvel korábbi félmillió dollárhoz képest. A globális leállást a CrowdStrike hibás frissítése okozta, a Microsoft Windows operációs rendszerét futtató számítógépek és táblagépek összeomlottak az Egyesült Államokban, Kínában, Ausztráliában és Európában. Sok gép nem tudott újraindulni, ehelyett egy hibaképernyőt mutatott, amit kék halálnak neveznek.