Üresedési ráta ide vagy oda, a Graphisoft Park bérlői ragaszkodnak Óbudához

A cég pro forma bérleti díjbevételei 3 százalékkal 8,68 millió euróra bővültek, míg a működési költségek 20 százalékkal 1,12 millió euróra híztak, ami az infláció hatását mutatja. Az értékcsökkenés viszont kismértékben mérséklődött.

A pénzügyi eredmény némileg romlott, mivel bár a hiteltörlesztések következtében csökkenő tőkekintlévőség után apadt a kamatfizetési kötelezettség is, ám a szabad pénzeszközökön realizált kamatbevétel is zsugorodott, továbbá a fél év végére gyengülő forint miatt a forintban tartott eszközökön árfolyamveszteség is keletkezett.