Ömlenek a dollár- és az euróbankjegyek Oroszországba

Az Egyesült Államok és az Európai Unió az ukrajnai invázió kezdete után szinte azonnal, már 2022 márciusában megtiltotta a készpénz szállítását Moszkvába, ennek ellenére 2,27 milliárd dollár értékben került papírpénz formájában dollár és euró Oroszországba csak 2023 decemberéig. (Egy dollár 360,6 forint.)

A szankciók ellenére eljut a készpénz dollárban és euróban Oroszországba / Fotó: Shutterstock

A Reuters ezt vámadatokból derítette ki, és bár újabb adatok nem állnak rendelkezésre, ebből is egyértelművé vált, hogy Moszkva ezen a téren is ügyesen megkerüli a szankciókat, és továbbra is használja a két devizát a kereskedelmi ügyletekben.

Az iratok szerint

a készpénzt elsősorban az Egyesült Arab Emírségekből és Törökországból viszik Oroszországba;

egyikük sem korlátozza a kereskedelmi kapcsolatokat Moszkvával. A származási hely azonban az esetek több mint felében nincsen megjelölve.

Az Egyesült Államok mindenesetre tavaly és idén is büntetett már harmadik országból származó cégeket a szankciók megsértése miatt.

A jüan lett a legfőbb fizetőeszköz

A brit hírügynökség emlékeztetett, hogy a kínai jüan vette át a zöldhasú szerepét a legfontosabb külföldi devizák között, de állandósultak a fizetési problémák körülötte.

Az oroszoknak még mindig szükségük van az utazáshoz dollárra és euróra / Fotó: Shutterstock

A dollár azonban még mindig fontos, elsősorban a magánszemélyek számára, akiknek szükségük van rá a külföldi utazásokhoz, beszerzésekhez, de még tartaléknak is. „A magánszemélyek számára a dollár még mindig megbízható deviza” – mondta a hírügynökségnek Dmitrij Polevoj, az Astra Asset Management befektetési vezetője.

Moszkva készült az invázióra

A dokumentumokból az is kiderült, hogy

Moszkva a devizabeszerzésben is készült az invázióra: 2021 novembere és 2022 februárja között 18,9 milliárd értékben importált készpénzt dollárban és euróban, míg az előző négy hónapban csupán 17 millió dollár értékben.

Szakértők szerint ráadásul a valós számok ennél sokkal magasabbak lehetnek.

A háború kezdete után az orosz jegybank gyorsan korlátozta a magánszemélyek devizakészpénz-felvételét, hogy ezzel is támogassa a gyengülő rubelt.

Az adatok szerint

2022 februárja és 2023 vége között mindössze 98 millió dollárnyi dollár- és euróbankjegy hagyta el Oroszországot,

míg a devizabeáramlás jóval nagyobb volt.