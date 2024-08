Lassul a nasipiac, nemcsak a gazdiknak, a házi kedvenceknek is kevesebb jut

Közel 5 százalékot esett szerdán az amerikai tőzsdén a J.M. Smucker élelmiszergyártó részvénye, miután visszavágta egész éves értékesítési előrejelzését. Mondván, a fogyasztók kevesebb harapnivalót vásárolnak saját maguknak és a háziállataiknak.

Kutyasnackből is kevesebb fogy / Fotó: Shutterstock

A cég forgalmazza a Folgers kávét, a Jif mogyoróvajat és a Milk Bone kutyasnacket. Az alacsonyabb értékesítési kilátások az inflációs nyomást és a fogyasztók szabadon elkölthető jövedelmének zsugorodását tükrözik. A vállalat értékesítési nyomást tervez mind a kutyasnackek, mind az édes pékáruk üzletágára, amely magában foglalja a nemrégiben felvásárolt Twinkiest is.

A fogyasztók minden kategóriában kevesebbet vásárolnak kényelmi szempontból, mert nem járnak annyit a kisboltokba

- mondta Mark Smucker vezérigazgató egy interjúban.

A Smucker édességekkel foglalkozó részlegének eladásai elmaradtak a várakozásoktól az elmúlt negyedévben, mivel a fogyasztók továbbra is szelektívek maradtak a kiadásaik tekintetében, s csökkentették az üzletek látogatását. A vállalat szerint ez aránytalanul érinti a Hostess termékeket.

A válllat negyedéves árbevétele 2,1 milliárd dollár volt, ami 18 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, de alig marad el a Wall Street elemzői várakozásaitól. Az élelmiszergyártó részvényenkénti 2,44 dolláros korrigált nyeresége pedig felülmúlta a várakozásokat.

A vállalat a 2025-ös pénzügyi évre 8,5-9,5 százalékos szerves árbevétel-növekedést, valamint 9,60-10 dollár közötti korrigált egy részvényre jutó eredményt vár.

A leromlott kilátások részben a kávékeresletnek a kategória további áremelkedését követően várható visszaesését tükrözik.

Az elmúlt években rendkívül megdrágult a kávé,

ami nem csak az általános infláció miatt következett be. A hosszú ellátási lánc, a szállítóhajók megtámadása, az éghajlatváltozás és a környezetvédelmi szabályozás is tehet arról, hogy a boltokban és a kávézókban is mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni a fekete élvezetért.