Bődületes futam bontakozott ki a pesti tőzsdén, 34 százalékos pluszban jár a bankpapír

Félelmetes menetelésbe kezdett az MBH Jelzálogbank részvénye a cég kiugró profitjának hírére: a bankpapír 34 százalékos pluszba került kora délutánra, a tegnapi 740 forintos záróárról elrugaszkodva a kurzus egészen 996 forintig ralizott, mielőtt kisebb korrekcióba kezdett.

Hihetetlen futamba kezdett az MBH Jelzálogbank árfolyama / Fotó: Kallus György

Hatalmas raliba kezdett az MBH Jelzálogbank árfolyama

A jelzálogbank féktelen futama mögött minden bizonnyal a vállalat ma reggel közzétett gyorsjelentésének tartalma áll. A pénzintézet adózás előtti eredménye ugyanis az idei első félévben 4,2 milliárd forint forint nyereség lett az elszámolt extraprofit különadó ellenére is, ami

több mint 40 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakában teljesített adózás előtti eredményénél.

Az MBH az év első hat hónapjában a tavalyihoz mérten 110 százalékkal magasabb, hétmilliárd forintos nettó kamatbevételt ért el, míg a problémás hitelek teljes hitelállományon belüli aránya jelentősen csökkent: 0,72 százalékról 0,23 százalékra húzódott vissza.

A bankpapír iránt messze átlag feletti érdeklődés áll fenn, a friss adatok szerint fél kettőig bezárólag 147 millió forintnyi részvény cserélt gazdát, ami azt tekintve, hogy az átlagos napi forgalom 30 millió forint körül szokott alakulni a jelzálogbank háza táján, bődületes volumenugrást jelent a papírok számára.

A jelzálogbank részvényei ugyanakkor még a hatalmas mai ralit követően sem közelítik meg nemhogy történelmi, de elmúlt egyéves rekordárfolyamukat sem: a kurzus tavaly novemberben elérte az 1600 forintot is, ettől a szinttől pedig még most is több mint 600 forintnyi rali választja el a jegyzést – a futam azonban annyira elégnek bizonyult, hogy a kurzus visszakúszhasson idén márciusi szintjére.