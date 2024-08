Powellen a világ szeme: a Fed feje Jackson Hole-ban állíthatja pályára a világpiacot

Augusztus eleje óta 3 százalékkal gyengült a dollár az euróval szemben, a forint pedig ugyanezen időtávon 3,6 százalékkal tudott feljebb kerülni a zöldhasú ellenében. Az amerikai deviza gyengélkedése mögött az a várakozás áll, miszerint a Jerome Powell vezette Fednek szeptemberben mindenféleképpen el kell kezdenie vágni a kamatokat a világ legnagyobb gazdaságában, hogy elkerülje az ország recesszióba csúszását – ez pedig kivágja a dollár alól a kamattámaszt, ami tankönyv szerint annak gyengüléséhez vezet.

Jerome Powell hatalmasat lendíthet a tőzsdéken és a dolláron – igaz, egyszerre jó eséllyel csak az egyiken / Fotó: AFP

Powell két éve még nem bánta volna a recessziót

A recesszió az a rossz, amit két évvel ezelőtt Powell – pont az akkori Jackson Hole-konferencián – egyáltalán nem tartott volna nagy árnak az akkortájt elharapódzó infláció letörésének érdekében. A helyzet azonban mára nagyot fordult: a Powell vezette Fed sikeresen letörte az inflációt, szinte karnyújtási közelségbe hozva a jegybanki célt jelentő 2 százalékos szinthez, és az idáig vezető út során

nemhogy a recessziót tudta elkerülni,

de soha nem látott magasságokba tornászta az amerikai részvénypiacot is.

Attól most tekintsünk el, hogy a tőzsdei felfutás pontosan hány cég felülteljesítésének is köszönhető pontosan: egy bő hónappal ezelőtt egy még robusztus munkaerőpiacot, szárnyaló tőzsdéket és relatíve erős dollárt láttunk Amerikában – mindezt az idillt azonban egy váratlanul gyenge munkaerőpiaci adat három héttel ezelőtt gyakorlatilag egymagában felrúgta,

globális részvénypiaci szakadást váltva ki ezzel,

amit a dollár hasonló irányváltása követett. A fordulatot pedig azóta egyre több makroadat támasztja alá, többek közt a héten közzétett munkaerőpiaci adatok is a vártnál gyengébben futottak be – a gazdaság motorjának lendülete tehát megakadni látszik, a kamatvágásért kiáltó hangok pedig egyre hangosabbak, és igazából egyre jogosabbnak is tekinthetők.

Szeptemberben vágnia kell a Fednek a kamatokon

Az új realitás szerint az amerikai munkaerőpiac lendülete kifogyott, az infláció pedig a célszint környékén tanyázik – a gazdaság egészségének épen tartása érdekében ebben a helyzetben a Fednek már tényleg a kamatok vágásával illene foglalkoznia. És minden bizonnyal azzal is fog: egyre több Fed-jegybankár jelzi, hogy készek csökkenteni a hitelfelvétel költségét, a piacok már biztosra árazzák a szeptemberi vágást,

a kérdés pedig már csak az, 25 vagy 50 bázisponttal csökkentik majd a rátát Powellék.

A piacok elsősorban ennek a kérdésnek a megválaszolását vagy legalábbis az erre a kérdésre adott várható válaszuk sejtetését várják a magyar idő szerint délután négykor kezdődő Powell-beszédtől a wyomingi Jackson Hole-ban.