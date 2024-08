Dollármilliókat keresett NFT-gyűjteményével Donald Trump

Legújabb, pénzügyi helyzetét taglaló közzététele szerint Donald Trump akár 5 millió dollár Ethereum alapú kriptoeszközzel rendelkezik és több mint 7 millió dollárt keresett NFT-gyűjteménye piacra dobásával.

Néhány kép Donald Trump NFT kollekciójából / Fotó: AFP

A dokumentumot a Citizens for Ethics nevű szervezet kaparintotta meg és abban többek között az szerepel, hogy a volt elnök és jelenlegi republikánus elnökjelölt 1 és 5 millió közötti digitális eszközzel rendelkezik egy Ethereum tárcán. A dokumentum emellett részletezi Trump bevételeit az NFT kollekciójának piacra dobásából is. Eszerint a politikus 7,15 millió dolláros licenszdíjat zsebelhetett be az NFT INT nevű céggel kötött megállapodásából.

A blokklánc elemzése további részleteket is feltár Trump kriptoeszközeiről – írja a The Block, mely az Arkham Intelligence adataira hivatkozva

3,6 millió dollárra teszi a volt elnök Ethereum alapú vagyonát.

Ebből 1,29 millió dollárnyi ether, 900 ezer dollárnyi WETH, vagyis olyan ether mely blokkláncok közötti hidaknak köszönhetően nem csak az Ethereumon, de más blokkláncokon is mozgatható, és több mint 400 ezer dollárnyi a GUA nevű kriptozsetonból.

Megváltozott Trump véleménye a kriptókról

Trump véleménye nagyot változott a kriptoeszközökről, hiszen amikor még elnök volt, csalásnak minősítette azokat, ám ma már volt, hogy egy bitcoin konferencia legfontosabb felszólalója volt, és állami bitcoin-tartalék létrehozását ígérte. Egy másik beszédében pedig arról beszélt, hogy szeretné, ha az összes maradék bitcoint az Egyesült Államokban bányásznák ki. Kampánya pedig kriptohadsereg létrehozására törekszik megválasztása érdekében.

Hiába nagy barátja azonban a kriptóknak, a szintén lelkes kriptohívő Elon Muskkal az X-en folytatott beszélgetésen nem hozta szóba a digitális eszközöket.

Azt is érdemes azonban megjegyezni, hogy bár 7 millió dollár az átlagember számára soknak tűnik, Trump vagyona sokkal nagyobbat nőtt a Truth Socialt működtető Trump Media & Technology Group tőzsdére lépésével. Bár az elmúlt hónapban a cég több mint 35 százalékot veszített értékéből Trump részesedése még mindig több mint 2,5 milliárd dollárt ér a vállalkozásban.