Horrorfilmbe illő szakadást mutat a forint, 408 felé száguld az euróárfolyam

Félelmetes szakadásba kezdett szerda késő délelőtt a forint: a hazai deviza a 405 körüli reggeli nyitása után 406,7-ig szakadt fél 12 környékére, a lejtmenet végét pedig egyelőre nehéz pontosan előre jelezni. Negyed 1 környékén már 407,8 környékén jár a kereszt.

Szakad a forint, 408 felé száguld az euró / Fotó: NurPhoto via AFP

A hazai deviza a várakozásoknál jelentősen rosszabbul sikerült harmadik negyedéves hazai GDP-adat közzétételét követően kezdett szakadásba, napi viszonylatban jelenleg 0,58 százalékos mínuszt mutat a közös európai devizával szemben.

A forint a dollárral szemben is egyértelműen gyenge oldalára került, abban a viszonylatban 0,4 százalékos a napi mínusz, 376,46 forintot kell jelenleg fizetni a zöldhasú egységéért.

Miért szakad a forint?

A forint mélyrepülése mögött az időzítés nyomán minden bizonnyal a gyenge hazai GDP-adatok állnak. Ez ugyanis azt vetíti előre, hogy a gyengélkedő gazdasági teljesítmény fellendítése érdekében az MNB-nek a továbbiakban is folytatnia kell kamatvágási ciklusát, hogy a hitelfelvétel könnyítésén keresztül új lendületet pumpálhasson a piaci szereplők működésébe.

Ez viszont azzal jár, hogy a forint kamattámasza is csökken, a dollárral és az euróval szembeni kamatkülönbözete pedig tovább zsugorodik: ez csökkenti a hazai kötvény- és devizapiac vonzerejét, ami a kereslet csökkenésén keresztül eladói túlsúlyt generál a forint piacán,

ez pedig végső soron lefelé nyomja majd a devizánk értékét.

A forint értékvesztését azonban jó eséllyel a mai makroadatdömping is támogatja: a hazain túl ugyanis befutottak már a csalódást keltő német és az eurózónás növekedési adatok is, de a befektetők hatalmas várakozással tekintenek a délután érkező amerikai gazdasági mutatókra is, ez pedig így együttesen átfogó bizonytalanságot hozott a tőkepiacokra.

A német DAX például 0,7 százalékos mínuszban jár, a francia CAC 1,25 százalékos szakadásban van, az átfogó EuroStoxx pedig 0,98 százalékos gödörben találta magát dél környékén. A pesti parkett eközben relatív felülteljesítést mutat a maga 0,17 százalékos értékvesztésével.