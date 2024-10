Hatalmas a potenciál az MI-részvényekben, de a kockázatokról sem szabad megfeledkezni

Néhány évvel ezelőtt még csak kevesen ismerték a ChatGPT-t és az MI (mesterséges intelligencia) kifejezés is csak a sci-fi-filmekből volt ismerős, ma padig egyre jobban kezdi átszőni a mindennapjainkat, egyre több területen lehet felhasználni. Hivatalos kifejezés is született erre, az AI boom, amely a mesterséges intelligencia területén bekövetkező gyors technológiai fejlődés folyamatos időszaka, a 2010-es évek végén kezdődött, majd a 2020-as évek elején vált széles körben is ismertté. Legismertebb és legelterjedtebb felhasználása az LLM (nagy nyelvi modellek) szöveg feldolgozó- és értelmező, illetve a GenAi (generatív MI) szöveg, kép és hang generáló alkalmazásai. A jelenleg piacon lévő modellek gépi tanulást használtak, tulajdonképpen nem is felelnek meg teljesen az MI fogalmának – nem képesek önálló, eredeti gondolatot megfogalmazni, abból dolgoznak, amit mi, emberek kreáltunk. Mindenesetre a modellezési folyamatok kifejezetten erőforrás igényesek, amelyek processzorokon, mikrochipeken történnek. Az MI fejlődésével párhuzamosan tehát megnőtt a mikrochipek számításkapacitására és mennyiségére való igény is.

Az MI fejlődésével párhuzamosan tehát megnőtt a mikrochipek számításkapacitására és mennyiségére való igény is / Fotó: Shutterstock

A legjobb MI-vállalatok keresése egyre fokozódik, saját megoldások terén is érezhetjük a verseny kiéleződését. A csúcstechnológia és az innováció iránti igény drámaian megnőtt, ahogy haladunk előre 2024-ben. De milyen kihívásokkal néznek szembe ezek a vállalatok, ha a chip tervezés és gyártás nem feltétlenül házon belül történik? Mit veszít az a cég, amely chipeket gyárt, de nem vesz részt az MI-forradalomban? A befektetők és a rajongók lelkesen keresik a legjobb technológiai vállalatokat, amelyek sikeresek az iparágukban, és a legnagyobb MI-szoftvereket és -megoldásokat kínálják.

A kérdéskör három legfontosabb aspektusa

A chiptervezési folyamat a chip architektúrájára és rendszerére vonatkozó termékkövetelmények meghatározásából, valamint a chip egyes áramköreinek fizikai elrendezéséből áll. Ez végső soron lehetővé teszi a félvezetők számára, hogy a mai digitális világban egyre növekvő adatmennyiséget fogadjanak be, továbbítsanak, dolgozzanak fel és tároljanak. A megtervezett félvezetőt azonban le is kell gyártani. A chipgyártók tisztaszobáiban a levegő minőségét és a hőmérsékletet szigorúan ellenőrzik, miközben robotok szállítják az értékes lapkákat gépről gépre. Több száz lépést foglal magában, és a tervezéstől a tömeggyártásig akár négy hónapig is eltarthat. Ezek a folyamatok teszi lehetővé ezután a mesterséges intelligencia (MI) modellek fejlesztését. Az informatika ezen ága innovatív módszerek és szoftverek kidolgozására összpontosít, amelyek segítik a gépeket abban, hogy tanuljanak és intelligens döntéseket hozzanak. A gyakorlati MI-megoldások révén a gépek képesek optimalizálni a folyamatokat, javítani a hatékonyságot, és új lehetőségeket nyitni a különböző iparágakban, mint például az egészségügy, a pénzügy vagy az ipari gyártás.