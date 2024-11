Ez az egyik legbiztonságosabb befektetés Magyarországon

Ma Magyarországon az egyik legbiztonságosabb befektetési forma a magyar állampapír, kisgyermekeseknek pedig a babakötvény – erről a lakossági állampapír-stratégia megújításának koordinációjáért felelős kormánybiztosa beszélt vasárnap Pécsen.

Ezek a legbiztonságosabb befektetések Magyarországon / Fotó: Shutterstock

Életkezdési letéti számla és babakötvény

Hornung Ágnes a 3. Pécsibaba Expón a Magyar Államkincstár (MÁK) standja előtt emlékeztette az újságíróka, hogy az állam minden újszülött gyermek után életkezdési letéti számlát, rajta 42 500 forintot biztosít a gyermeknek. Abban az esetben, ha ezt az összeget a letéti számlán hagyják, az összeg 72 ezer forintra nő a gyermek 18 éves korára. Ha viszont Start-értékpapírszámlát nyitnak és babakötvényt vásárolnak a gyermeknek, jóval kedvezőbb hozammal, állami támogatással már 136 ezer forinttal indíthatják útnak a fiatal felnőttet.

Ha csak havi ezer forint kerül erre a számlára – akár rokonok, barátok, ismerősök által –, akkor a gyermek 18 éves korára kamatokkal és támogatással együtt 560 ezer forint gyűlik össze, míg havi 10 ezer forint esetében legalább 4,4 millió lesz a gyermek által 18 éves kora után felvehető összeg.

Ebből is látszik tehát, hogy amennyiben az életkezdési letéti számlán lévő összeget a szülők kiegészítik és babakötvénybe fektetik, akkor magas hozammal állami támogatást kaphatnak. A pénzzel a fiatalok önállóan, szabadon rendelkezhetnek 18 éves koruk betöltése után. Emellett az állampapírszámlát az államkincstáraknál

ingyenesen lehet megnyitni,

ingyenes a kezelésük,

a kamatok pedig kamatadó- és szociálishozzájárulásiadó-mentesek.

György Dániel, a MÁK állampapír-forgalmazásért felelős igazgatója arról számolt be, hogy a magyar családok már mintegy 400 ezer gyermek részére nyitottak Start-számlát és 350 milliárd forint értékben birtokolnak babakötvényt. Az infláció felett 3 százalékos kamatot fizető befektetési formát az állam is támogatja, hiszen az éves befizetések után az állam még 10 százalékos, évi maximum 12 ezer forintos támogatást is nyújt a befektetett összeg után.

A Start-számla speciális értékpapírszámla, amely a gyermek nevére szól, és erre a számlára lehet befizetéseket kezdeményezni és babakötvényt vásárolni a gyermeknek.

A babakötvény aktuális kamata 20,6 százalék.

A számla megnyitását szülők, nagyszülők kezdeményezhetik személyesen vagy ügyfélkapun keresztül. A befektetésekkel sem kell bajlódni, hiszen befizetésekkel automatikusan történik a babakötény-vásárlás.