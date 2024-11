Elemzők: jövőre is gyenge marad a forint, a kockázatok pedig számolatlanul sokasodnak

Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője jegyzetében azt írta:

Várakozásunk szerint jövőre is nagy maradhat a volatilitás, így tág sávban mozoghat a forint. A kereskedési csatorna alja 395-398 körül alakulhat, míg a teteje 415-418 környékén lehet, de összességében egy enyhén leértékelődő árfolyammal számolunk. Az éves átlag 405–408 között alakulhat.

Az árfolyamszintet tekintve hasonló véleményen van Árokszállási Zoltán is: a szakértő kiemelte, az erősebb dollár és a magasabbra kúszó tengerentúli kamatvárakozások megnehezítik a forint fenntartható erősödését, ráadásul az is valószínűsíthető, hogy az MNB jövőre óvatosan újra el fogja kezdeni a kamatcsökkentéseket, így a forint egyik támaszául szolgáló kamatkülönbözet is mérséklődhet.

A forintot azonban valóban támasztja a folyó fizetési mérleg többlete, miközben az inflációs kilátások miatt az MNB összességében óvatos lehet, ezért további jelentős gyengülésre sem számítanánk a mostani szintekről. Jövőre 405 forintos átlagos euróárfolyamot valószínűsítünk

– tette hozzá az MBH Elemzési Centrum igazgatója.

Melyek a legnagyobb kockázati tényezők a forint árfolyamára vonatkozóan?

A megkérdezett elemzők egybehangzó vélekedése az, hogy mind külső, mind belső kockázattal bőven számolhatunk majd 2025-ben. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a külső kockázatok közül elsősorban

a dollár-euró árfolyam alakulását,

az európai gazdasági helyzetet

és a geopolitikai feszültségeket emelte ki,

a belső tényezők közül pedig

az Európai Bizottsággal való konfliktust és így az uniós források sorsának alakulását,

a beérkező makrogazdasági adatokat,

illetve a költségvetéssel, kiváltképp a hiánycél betartásával kapcsolatos híreket.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője rámutatott:

A globális kockázatok közül mindenképpen Donald Trump leendő elnökségét kell kiemelni, a korábban beígért védővámok hátrányosan érintenék a hazai gazdasági növekedési lehetőségeket. Emellett Trump növekedésösztönző politikája magasabb inflációt, így magasabb amerikai kamatszintet eredményezhet, ami a dollár erején keresztül gyakorolhat nyomást a forintra.

A szakértő szerint hazai oldalon az új jegybankelnök személye, illetve az új jegybank monetáris politikája tűnik most a legnagyobb bizonytalansági tényezőnek.