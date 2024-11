Az MNB tippet kaphatott a cseh koronától, de aztán mégse

Zuhant hétfőn a forint és a zloty árfolyama az euró ellenében, miközben tartotta múlt hét végi szintjét a cseh korona. A korona túlteljesítése – az okával együtt – elgondolkodtathatta volna a régió jegybanki döntéshozóit, az MNB-t beleértve, ha nem bizonyult volna rövid életűnek. A tanulság így inkább az: olyan globális folyamatok indultak meg a devizák piacain, amelyekkel a helyi döntéshozók nem tudnak szembe menni.

Az MNB akár tippet kaphatott volna a cseh koronától, de aztán nem kapott: úgy fordult, hogy manapság minden tippet a dollár ad Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Agyonvágja a forintot az ész nélkül erősödő dollár – írta hétfőn a Világgazdaság a magyar fizetőeszközről, amelynek árfolyama újabb majdnem kétéves mélypontra siklott az euró ellenében, a 411-es szintet is megközelítve, ami már egy százalékos gyengülést jelent péntekhez képest.

A forintot illetően a hüvelykujjszabály érvényesült, aminek ellenőrzéséhez elég ránézni az euró per dollár és az euró per zloty keresztekre. Az euró szakadt a zöldhasú ellenében, erőteljes dollár vásárlás pedig a közép-európai devizák gyengülését szokta hozni. És csakugyan: megfutamodott a zloty is, habár a helyi kereskedés utolsó órájára „csak” háromnegyed százalékot esett az euróval szemben (ami a devizapiacon méretes gyengülésnek számít).

A meglepő a cseh korona volt, amelynek a grafikonján szintén látszik a gyengülés, de jó darabig pénteki szintje közelében maradt és többször majdnem megfordították a gyengülését, míg végül fél százalékos veszteségnél kötött ki.

A korona azért teljesítette túl a régiót – írta a Bloomberg – mert pénteken Ales Michl cseh jegybankelnök arról beszélt a Bloomberg TV-nek adott interjúban egy nappal a bank sorban nyolcadik kamatcsökkentése után, hogy már azt is elkezdték megvitatni, mikor kéne befejezni a monetáris lazítást.

A cseh korona és a realitás: ellenkezőjére fordult a tanulság

Magasabb kamat elméletben segíti egy deviza árfolyamát, a csökkentése pedig a fordítottja. A korona grafikonjából így azt lehetett volna kiolvasni – ha nem sodorja el végül mégis az ár –, hogy a régió jegybankárainak (akár az MNB-nél) elég magasan ragadó kamatról beszélni, és ezzel máris megelőzhetik a devizájuk gyengülését.