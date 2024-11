Lefordult a Vodafone, hiába gratulált magának a vezérigazgató

Továbbra is jól haladunk a Vodafone átalakításával. Az Egyesült Királyságban és Olaszországban a tranzakcióink jóváhagyása a végéhez közeledik. Ezek felteszik a koronát a csoport növekedést célzó átalakítására. Németországban is beruházunk, hogy megerősítsük piaci pozíciónkat, és bővítsük B2B (vállalati szférát érintő) képességeinket. Az átmenet évében az első fél év eredményei megfeleltek a várakozásainknak, megerősítjük egész évre vonatkozó előrejelzésünket is