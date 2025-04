Lefordult az OTP, kilőtt a Magyar Telekom a nyitáskor

Kisebb csökkenéssel indult a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, a befektetők a kijózanító hazai GDP-adatra reagálnak, miközben az európai és amerikai gazdaság bővüléséről szóló adatokra várnak.

Fotó: Vémi Zoltán

A BUX 0,2 százalékkal, 92 672 pontra ereszkedett a tőzsderajtot követően. A blue chipek felemásan kezdték a napot. Az OTP kurzusa 0,7 százalékkal, 26 340 forintra esett, a Richter részvényei 10 870 forinton stagnálnak. A Mol 0,3 százalékkal, 3028 forintra drágult, a Magyar Telekom 1,1 százalékkal, 1710 forintig szúrt fel.

Az euró jegyzése kora reggel 404 forint alá is benézett, miután a KSH erős számokat közölt a hazai külkereskedelmi egyenlegről . A jegyzés nem sokáig tartózkodott e szint alatt, a magyar GDP ugyanis kellemetlen meglepetésre stagnált az első negyedévben, a kiigazított adatok szerint pedig negyedéves és éves alapon is zsugorodott a várt bővülés helyett. A tőzsdenyitáskor 404,1 forinton váltották az eurót, ami még így is minimális, 0,05 százalékos forinterőt jelent.

A dollár-forint keresztárfolyam 0,1 százalékkal került lejjebb, az amerikai fizetőeszköz 354,7 forintba kerül.