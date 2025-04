Kapituláció után szépít az OTP, a Mol és a Richter is

Valamelyest magához tért a magyar tőkepiac a reggeli befektetői kapitulációt követően. A BUX index kora délután már „csak” 3,5 százalékos mínusznál jár, a nyitást követő 10 százalékos mínusz után. A volatilitásról árulkodik, hogy a 83 ezer pontos kezdés utáni 74,4 ezres mélypontról közel hatezer ponttal kapaszkodott vissza napon belül a vezető hazai blue chip index.

Némileg enyhült a nyomás az OTP-n és a magyar tőzsdén a reggeli sokk után / Fotó: Summit Art Creations / Shutterstock (illusztráció)

A reggel kilenc órakor még 15 százalékot szakadó OTP részvénnyel 2,8 százalékos mínuszban, 21 580 forinton kereskednek délután fél egykor. A Mol kurzusa 3,1 százalékos csökkenést mutat, 2830 forintos árfolyamon. A Richter papírjai már csupán másfél százalékos esésnél járnak, a kurzus alulról súrolja a 10 ezer forintos szintet. A Magyar Telekomon azonban továbbra is erős az eladói nyomás, a távközlési papírral kora délután is 6 százalékos veszteségben, 1418 forinton kereskednek.

Európa vezető tőzsdéi is masszív pirosban állnak, a német DAX 4,3 százalékkal, a francia CAC 40 4,4 százalékkal, a londoni FTSE 100 3,6 százalékkal esik.

A magyar börze ebben a szélesebb kontextusban még enyhén felülteljesítőnek is számít.

A forint árfolyama nagyobb stabilitást mutat, bár a nap első felében a hazai fizetőeszköz is kissé gyengült az euróval szemben. A keresztárfolyam kéthavi csúcson, 408 felett is járt, ahonnan több alkalommal is visszafordult a jegyzés. Cikkünk írásakor 407,1 forintot kérnek az euróért, ami 0,2 százalékos forintgyengülés.

A vámháború és az amerikai recessziós félelmek miatt az euró ellenében gyengülő dollárhoz képest sem tudott javítani a magyar pénz. A dollár jegyzése 0,1 százalékkal, 371,2-ig szaladt fel.

Holnap a márciusi inflációs adatokat publikálja a KSH, ami a vámháborús hírek mellett nagyban meghatározhatja a forintpiac alakulását.