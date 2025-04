Roboghat tovább a magyar tőzsde

MOL

A MOL-részvények technikai ereje is kiváló, és még az elemzői szentiment is megfelelő, az embargó alóli mentesség kedvező hatásai miatt. A megszavazott osztalék is bizonyosságot hozott a kitartó részvényesek számára. Technikai értelemben a 3100-as árfolyamszint fontos ellenállás, amit szükséges lenne áttörni és megerősíteni a tartósabb folytatáshoz. A külső olajpiaci környezet egyelőre nem támogató ebben, bár az embargó alóli mentesség fennállásáig komoly értékteremtésre képes, ami további emelkedésnek adhat teret.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom-részvényeket egyértelműen visszaárazta a piac, ugyanakkor mintha megtört volna a korábbi lendület. A nemzetközi kereskedelmi feszültségek nem érintik a céget, és az elemzői célárak között közel kétezer forintos célár is megjelenik, ez mindenképpen jó indikáció a befektetésre, bár az áremelések korlátozására vonatkozó kormányzati törekvések okozhatnak befektetői kétségeket. Nemzetközi szinten a márkát viszont jól értik, és a magyar entitás nemzetközi láthatósága mindenképpen támogató.

Technikai értelemben is a legtöbb indikátor vételi jelzést ad, sem az 50, sem a 200 napos átlag trendje nem sérült, a 20 napos átlag viszont egybeért az 50 napossal. Az MACD indikátor a vételi oldalt erősíti, az RSI pedig semleges.