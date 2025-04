Megszorongatnák az Uber fuvarmegosztó céget, fontos területről vonul ki a BMW és a Mercedes

Megveszi a FreeNow mobilitási platformot a BMW-től és a Mercedes-Benztől 175 millió euróért az amerikai Lyft, hogy betörjön az európai fuvarmegosztó piacra – közölte a vállalat szerdán. Persze azt sem tagadják, megszorongatnák az Uber fuvarmegosztó céget, ezért szikrázóan kemény összecsapás várható a vén kontinens mobilitási piacán.

Európába is követi riválisát, az Uber fuvarmegosztó vállalatot a kaliforniai Lyft / Fotó: Reuters

Kilépne a Lyft az Uber fuvarmegosztó vállalat árnyékából

A Lyft az észak-amerikai fuvarmegosztó piacon domináns Uber Technologies árnyékából kilépve próbálja az Atlanti-óceán másik partján felpörgetni a növekedését.

A FreeNow felvásárlása megnyitja a Lyft előtt az európai nagyvárosok – mint például London, Frankfurt, Párizs és Milánó – kapuit, ahol a német cég a hagyományos taxiktól kezdve az e-robogó bérlésen át az autómegosztási lehetőségekig számos szolgáltatást kínál.

A megvásárolt cég kilenc európai ország, Írország, az Egyesült Királyság, Németország, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Lengyelország, Franciaország és Ausztria több mint 150 városában működik. A vállalat szeptemberben közölte, hogy története során először elérte a nullszaldót, miután a bevételei tavaly éves bázison 13 százalékkal nőttek.

A Lyft és a FreeNow fúziójával egy olyan vállalkozás jön létre, amely évente több mint 50 millió utasnak nyújthat szolgáltatást, és erősíti a versenyt az Egyesült Államokban és Európában domináns Uberrel szemben,

bár a két cég még így sem lesz egy súlycsoportban.

Az amerikai fuvarmegosztónak tehát Európában is meg kell küzdenie a már itt is jelen lévő Uberrel, amellett pedig az észt Bolt Technology is jelentős piaci részesedéssel rendelkezik a vén kontinensen.

Eközben az európai szabályozás arra ösztönzi a fuvarozó cégeket, hogy növeljék a sofőrök juttatásait, például a garantált minimálbért és a szabadságpénzt, miközben a méltányos javadalmazás biztosítására az árképzési struktúrákra is növekvő nyomást gyakorolnak.

A Bolt Nagy-Britanniában már engedett is a szabályozói nyomásnak, és bevezette a szabadságpénzt, valamint a minimálbér-garanciát sofőrjei számára.