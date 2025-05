Rákattantak a nagybefektetők az OTP és a Mol részvényeire

Hatalmas mennyiségben kezdték venni a befektetők főként az OTP, de a Mol részvényeit is a két tőzsdei cég gyorsjelentésének péntek hajnali közzétételét követően.

Beindult az OTP és a Mol / Fotó: Shutterstock

A bankpapír 12,2 milliárdos forgalom mellett 2,1 százalékkal, 26 950 forintra, míg az olajrészvény 1,6 milliárdos forgalomban 2,3 százalékkal, 3068 forintra drágult.

Ezzel persze a BUX új rekordot állított fel, hiszen 1,4 százalékkal, 94 062 pontra emelkedett. Az azonnali részvényforgalom a pesti börzén összességében megközelítette a 16,5 milliárd forintot.

A Magyar Telekom sem panaszkodhatott az érdeklődés hiányára, hiszen csaknem másfél milliárd forint értékben kötötték rá az ügyleteket, míg a kurzusa 1 százalékkal, 1650 forintra nőtt.

A Richter árfolyama nem mozdult a hét utolsó kereskedési napján, forgalma viszont meghaladta a 900 millió forintot.

Ha nem is ilyen mértékben, de emelkedtek a részvényindexek a meghatározó európai tőzsdéken is, bár a DAX esetében a BÉT kicsengetéséig elért bő félszázalékos nyereség is új rekordot jelentett. A Wall Street viszont mínuszban nyitott, a befektetők a szombati amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalásokat várják.

A forint is bivaly formába lendült késő délutánra, az euró 404 forint alá esett a bankközi devizapiacon. Utoljára 403,97 forint környékén látták.