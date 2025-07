Ha így drágul a bitcoin, a kitalálója Elon Musknál is gazdagabb lesz

De ki az a Szatosi Nakamoto?

Ráadásul az is Nakamoto kezére játszik, hogy aki nem szeretne kriptós pénztárcát létrehozni, de mégis szeretne bitcoinba vagy etherbe fektetni, most már tőzsdén kereskedett befektetési alapokon, úgynevezett ETF-eken keresztül is megteheti, ami tovább erősíti az érintett digitális devizák kurzusát.

Persze mindehhez hozzá kell tenni, hogy Szatosi Nakamoto személyazonossága továbbra is ismeretlen. Bár több személyt is feltételeztek vagy állítottak már be Nakamotónak, egyikükről sem sikerült véglegesen bebizonyítani, hogy ő a bitcoin megalkotója. Úgyhogy a Szatosi Nakamoto valószínűleg egy álnév, amely vagy egyetlen személyt, vagy egy csoportot jelöl.