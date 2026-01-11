Legendás előadók, évek óta várt zenei produkciók érkeznek 2026-ban Magyarországra – itt vannak a legnagyobb nevek

Tavaly szinte egymás után érkeztek a sztárfellépők Budapestre, idén pedig további kiemelkedő produkciókra lehet számítani országszerte.

Idén is számos koncert adhat jelentős lökést a hazai turizmusnak / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Tavaly, nyár közepén több mint egymillió külföldi utazott Magyarországra. A többségük Budapestet kereste fel, miközben a magyar főváros számos nagy produkciónak is otthont adott.

Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója korábban úgy fogalmazott, hogy „a nyár második hónapjában olyan világsztárok megakoncertjei is húzták Budapest júliusi teljesítményét, mint a Guns N’ Roses, Lionel Richie vagy Jennifer Lopez”.

Borsos László, a Live Nation CEE ügyvezetője a Világgazdaságnak elmondta: előfordul már, hogy a jegyek 20-40 százalékát külföldiek vásárolják meg, vagyis számos országból Budapestre kell utazni ahhoz, hogy valaki a kedvenc sztárját láthassa.

Arról is beszélt, hogy vannak még nem nyilvános nagy neveik, akiknek 2026 nyár elején lesznek arénakoncertjeik. Ezeknek a szervezése már egy ideje zajlik. Azt is mondta: a koncertturnékat már hónapokkal vagy évekkel korábban elkezdik megszervezni. Sőt, több 2028-as itthoni eseménynek is megvan már a pontos dátuma és helyszíne is.

A fesztiválpiac átrendeződése által a legtöbb eseményt a Mol Nagyon Balaton szervezi meg évek óta: tavaly mintegy 730 ezer kikapcsolódni vágyót vonzottak ezek a rendezvények.

Évek óta várt koncertek jönnek idén

A Live Nation szervezésében számos legendás előadó érkezik idén Magyarországra: a Metallica két este is fellép a Puskás Arénában különböző előzenekarokkal és dallistákkal, Eric Clapton 20, David Byrne pedig 18 év után tér vissza a magyar fővárosba.

A Scorpions Budapesten is megünnepli 60. születésnapját, az F.O. System 40. jubileumára készül, a BEAT először hozza el a King Crimson dalait a fővárosba, ahogy az A Perfect Circle és Christopher Cross sem járt még korábban hazánkban.

Emellett érkezik még a Deep Purple, Lenny Kravitz, Sting és a Papa Roach is. A Sex Pistols és Frank Carter a punkmozgalom születésének 50 éves évfordulóját ünnepli a magyar közönséggel, míg a zenekar korábbi frontembere, Johnny Rotten a Public Image Ltd.-vel lép fel.