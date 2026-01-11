Legendás előadók, évek óta várt zenei produkciók érkeznek 2026-ban Magyarországra – itt vannak a legnagyobb nevek
Tavaly szinte egymás után érkeztek a sztárfellépők Budapestre, idén pedig további kiemelkedő produkciókra lehet számítani országszerte.
Tavaly, nyár közepén több mint egymillió külföldi utazott Magyarországra. A többségük Budapestet kereste fel, miközben a magyar főváros számos nagy produkciónak is otthont adott.
Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója korábban úgy fogalmazott, hogy „a nyár második hónapjában olyan világsztárok megakoncertjei is húzták Budapest júliusi teljesítményét, mint a Guns N’ Roses, Lionel Richie vagy Jennifer Lopez”.
Borsos László, a Live Nation CEE ügyvezetője a Világgazdaságnak elmondta: előfordul már, hogy a jegyek 20-40 százalékát külföldiek vásárolják meg, vagyis számos országból Budapestre kell utazni ahhoz, hogy valaki a kedvenc sztárját láthassa.
Arról is beszélt, hogy vannak még nem nyilvános nagy neveik, akiknek 2026 nyár elején lesznek arénakoncertjeik. Ezeknek a szervezése már egy ideje zajlik. Azt is mondta: a koncertturnékat már hónapokkal vagy évekkel korábban elkezdik megszervezni. Sőt, több 2028-as itthoni eseménynek is megvan már a pontos dátuma és helyszíne is.
A fesztiválpiac átrendeződése által a legtöbb eseményt a Mol Nagyon Balaton szervezi meg évek óta: tavaly mintegy 730 ezer kikapcsolódni vágyót vonzottak ezek a rendezvények.
Évek óta várt koncertek jönnek idén
A Live Nation szervezésében számos legendás előadó érkezik idén Magyarországra: a Metallica két este is fellép a Puskás Arénában különböző előzenekarokkal és dallistákkal, Eric Clapton 20, David Byrne pedig 18 év után tér vissza a magyar fővárosba.
A Scorpions Budapesten is megünnepli 60. születésnapját, az F.O. System 40. jubileumára készül, a BEAT először hozza el a King Crimson dalait a fővárosba, ahogy az A Perfect Circle és Christopher Cross sem járt még korábban hazánkban.
Emellett érkezik még a Deep Purple, Lenny Kravitz, Sting és a Papa Roach is. A Sex Pistols és Frank Carter a punkmozgalom születésének 50 éves évfordulóját ünnepli a magyar közönséggel, míg a zenekar korábbi frontembere, Johnny Rotten a Public Image Ltd.-vel lép fel.
A Live Nation CEE közlése szerint egyre több nemzetközi turné érinti Budapestet is, így többek közt érkezik a OneRepublic, Marilyn Manson mellett először lép fel Budapesten Pitbull.
Idén érkezik Moby, a producer-zeneszerző, aki legutóbb 2011-ben járt Magyarországon, a soproni VOLT Fesztiválon. 2024-ben Play25 Live néven indult turnéra, amely az 1999-es Play album 25. évfordulóját ünnepelte, világszerte telt házas arénákban. A Budapest Parkba tervezett fellépés ennek a megújult élő koncepciónak a továbbgondolása.
Szintén a Budapest Parkban ad koncertet áprilisban Sean Paul, ugyanebben a hónapban érkezik az MWV Dome-ba Eros Ramazotti, majd ugyanitt lép fel együtt először Plácido Domingo, Stjepan Hauser és Dimash Qudaibergen a Broadway Jegyiroda szervezésében.
Az ország szinte összes pontján lehet fesztiválozni
A jelentősebb magyar fesztiválok már bejelentették, hogy mikor tartják meg 2026-ban a rendezvényüket, illetve többségük a jegyértékesítést is elkezdte.
Sokáig kétséges volt a Sziget jövője, mert a külföldi tulajdonos úgy döntött, hogy a veszteséges fesztivált többé nem akarja megszervezni. Gerendai Károly úgy vállalta a Sziget megmentését, ha a főváros felmondja a fesztivál külföldi tulajdonosával kötött területhasználati szerződést, és egy tízéves együttműködést köt az új magyar tulajokkal, illetve ha a fővárosi vezetés részleges területhasználatidíj-halasztást biztosít.
A szervezők végül megállapodtak a fővárossal, majd december elején a Sziget bejelentette az első fellépőit: a sztárok között olyan nagy nevek találhatók mint Dom Dolla, a Twenty One Pilots, a Florence + the Machine vagy az Underworld. A fesztivált idén augusztus 11–15. között tervezik megrendezni.
A 2026-os Strand Fesztivált ismét Zamárdiban rendezik meg, és ismét egy nappal hosszabb lesz: augusztus 19-én nulladik nappal indul, így összesen négy napon át várja a fesztiválozókat.
Az első bejelentett nemzetközi sztárfellépő Timmy Trumpet, a nagyobb hazai fellépők között pedig Majka, Azahriah és Pogány Induló is szerepel.
A 14. Paloznaki Jazzpiknik első hivatalos főfellépői között szerepel Rick Astley, Dee Dee Bridgewater, az Electro Deluxe, illetve a Deladap. Szintén bejelentették már a 23. alkalommal megrendezésre kerülő VeszprémFest 2026-os programjait, illetve elkezdték a jegyek értékesítését is.
A négynapos fesztivál nyitó előadója Juanes, továbbá fellép még Beth Hart – aki tavaly lemondta a szerepléseit Európa-szerte, így Veszprémben sem lépett fel –, a Pink Martini is a 2025-re bejelentett, de elmaradt koncertjét pótolja 2026-ban, és a Kraftwerk is visszatér.
Szegeden ismét megrendezik a Deja Vu Fesztivált, ahol a 80-as, 90-as évek sztárjai – például Samatha Fox, Bonnie Tyler vagy Haddaway – mellett a kétezres évek meghatározó két amerikai zenész-producere is fellép. Flo Rida több mint tíz év után tér vissza Magyarországra, Timbaland pedig először lép fel hazai közönség előtt.
Bejelentették már a Szegedi Ifjúsági Napok első fellépőit is. Az augusztus 26–29. között zajló, nyárzáró fesztiválon részt vesz DJ Snake és a Bastille is, a hazai fellépők között pedig ott lesz Desh és a Carson Coma is.