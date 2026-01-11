Deviza
EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,43 -0,1% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0% EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,43 -0,1% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
koncert
Sziget fesztivál
Live Nation
fesztivál

Legendás előadók, évek óta várt zenei produkciók érkeznek 2026-ban Magyarországra – itt vannak a legnagyobb nevek

Százezrek szórakoztak a nagyobb koncerteken és országszerte a legkülönbözőbb fesztiválokon. Idén is számos koncert adhat jelentős lökést a hazai turizmusnak.
VG
2026.01.11., 06:06
Fotó: MTI

Tavaly szinte egymás után érkeztek a sztárfellépők Budapestre, idén pedig további kiemelkedő produkciókra lehet számítani országszerte.

koncert
 Idén is számos koncert adhat jelentős lökést a hazai turizmusnak / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Tavaly, nyár közepén több mint egymillió külföldi utazott Magyarországra. A többségük Budapestet kereste fel, miközben a magyar főváros számos nagy produkciónak is otthont adott.

Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója korábban úgy fogalmazott, hogy „a nyár második hónapjában olyan világsztárok megakoncertjei is húzták Budapest júliusi teljesítményét, mint a Guns N’ Roses, Lionel Richie vagy Jennifer Lopez”. 

Borsos László, a Live Nation CEE ügyvezetője a Világgazdaságnak elmondta: előfordul már, hogy a jegyek 20-40 százalékát külföldiek vásárolják meg, vagyis számos országból Budapestre kell utazni ahhoz, hogy valaki a kedvenc sztárját láthassa.

Arról is beszélt, hogy vannak még nem nyilvános nagy neveik, akiknek 2026 nyár elején lesznek arénakoncertjeik. Ezeknek a szervezése már egy ideje zajlik. Azt is mondta: a koncertturnékat már hónapokkal vagy évekkel korábban elkezdik megszervezni. Sőt, több 2028-as itthoni eseménynek is megvan már a pontos dátuma és helyszíne is. 

A fesztiválpiac átrendeződése által a legtöbb eseményt a Mol Nagyon Balaton szervezi meg évek óta: tavaly mintegy 730 ezer kikapcsolódni vágyót vonzottak ezek a rendezvények.

Évek óta várt koncertek jönnek idén

A Live Nation szervezésében számos legendás előadó érkezik idén Magyarországra: a Metallica két este is fellép a Puskás Arénában különböző előzenekarokkal és dallistákkal, Eric Clapton 20, David Byrne pedig 18 év után tér vissza a magyar fővárosba. 

A Scorpions Budapesten is megünnepli 60. születésnapját, az F.O. System 40. jubileumára készül, a BEAT először hozza el a King Crimson dalait a fővárosba, ahogy az A Perfect Circle és Christopher Cross sem járt még korábban hazánkban.

Emellett érkezik még a Deep Purple, Lenny Kravitz, Sting és a Papa Roach is. A Sex Pistols és Frank Carter a punkmozgalom születésének 50 éves évfordulóját ünnepli a magyar közönséggel, míg a zenekar korábbi frontembere, Johnny Rotten a Public Image Ltd.-vel lép fel. 

A Live Nation CEE közlése szerint egyre több nemzetközi turné érinti Budapestet is, így többek közt érkezik a OneRepublic, Marilyn Manson mellett először lép fel Budapesten Pitbull.

Idén érkezik Moby, a producer-zeneszerző, aki legutóbb 2011-ben járt Magyarországon, a soproni VOLT Fesztiválon. 2024-ben Play25 Live néven indult turnéra, amely az 1999-es Play album 25. évfordulóját ünnepelte, világszerte telt házas arénákban. A Budapest Parkba tervezett fellépés ennek a megújult élő koncepciónak a továbbgondolása.

Szintén a Budapest Parkban ad koncertet áprilisban Sean Paul, ugyanebben a hónapban érkezik az MWV Dome-ba Eros Ramazotti, majd ugyanitt lép fel együtt először Plácido Domingo, Stjepan Hauser és Dimash Qudaibergen a Broadway Jegyiroda szervezésében.

 

Az ország szinte összes pontján lehet fesztiválozni

A jelentősebb magyar fesztiválok már bejelentették, hogy mikor tartják meg 2026-ban a rendezvényüket, illetve többségük a jegyértékesítést is elkezdte. 

Sokáig kétséges volt a Sziget jövője, mert a külföldi tulajdonos úgy döntött, hogy a veszteséges fesztivált többé nem akarja megszervezni. Gerendai Károly úgy vállalta a Sziget megmentését, ha a főváros felmondja a fesztivál külföldi tulajdonosával kötött területhasználati szerződést, és egy tízéves együttműködést köt az új magyar tulajokkal, illetve ha a fővárosi vezetés részleges területhasználatidíj-halasztást biztosít. 

A szervezők végül megállapodtak a fővárossal, majd december elején a Sziget bejelentette az első fellépőit: a sztárok között olyan nagy nevek találhatók mint Dom Dolla, a Twenty One Pilots, a Florence + the Machine vagy az Underworld. A fesztivált idén augusztus 11–15. között tervezik megrendezni.  

A 2026-os Strand Fesztivált ismét Zamárdiban rendezik meg, és ismét egy nappal hosszabb lesz: augusztus 19-én nulladik nappal indul, így összesen négy napon át várja a fesztiválozókat. 

Az első bejelentett nemzetközi sztárfellépő Timmy Trumpet, a nagyobb hazai fellépők között pedig Majka, Azahriah és Pogány Induló is szerepel.

A 14. Paloznaki Jazzpiknik első hivatalos főfellépői között szerepel Rick Astley, Dee Dee Bridgewater, az Electro Deluxe, illetve a Deladap. Szintén bejelentették már a 23. alkalommal megrendezésre kerülő VeszprémFest 2026-os programjait, illetve elkezdték a jegyek értékesítését is.

A négynapos fesztivál nyitó előadója Juanes, továbbá fellép még Beth Hart – aki tavaly lemondta a szerepléseit Európa-szerte, így Veszprémben sem lépett fel –, a Pink Martini is a 2025-re bejelentett, de elmaradt koncertjét pótolja 2026-ban, és a Kraftwerk is visszatér.

Szegeden ismét megrendezik a Deja Vu Fesztivált, ahol a 80-as, 90-as évek sztárjai – például Samatha Fox, Bonnie Tyler vagy Haddaway – mellett a kétezres évek meghatározó két amerikai zenész-producere is fellép. Flo Rida több mint tíz év után tér vissza Magyarországra, Timbaland pedig először lép fel hazai közönség előtt.

Bejelentették már a Szegedi Ifjúsági Napok első fellépőit is. Az augusztus 26–29. között zajló, nyárzáró fesztiválon részt vesz DJ Snake és a Bastille is, a hazai fellépők között pedig ott lesz Desh és a Carson Coma is.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Sziget fesztivál

Legendás előadók, évek óta várt zenei produkciók érkeznek 2026-ban Magyarországra – itt vannak a legnagyobb nevek

Százezrek szórakoztak a nagyobb koncerteken és országszerte a legkülönbözőbb fesztiválokon is.
4 perc
nemzetközi repülőtér

Óriási repülőtér építésébe kezdtek – több ezer milliárd forintot fordítanak rá

Egy új repülőtér építését jelentették be, amely 110 millió utast képes befogadni. Afrika legnagyobb repülőterének építését kezdték meg Etiópiában.
3 perc
étteremlánc

Így néz ki az első nyugat-európai étterme a magyar gyorsétteremláncnak – további egységeket ígértek, sőt jön az autós kiszolgálás is

A legsikeresebb magyar gyorsétteremlánc közölte, hogy bevezeti az autós kiszolgálást is az egyik új egységükben.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu