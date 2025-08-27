Tornával indított a forint, az OTP lefordult szerda reggel

Kisebb emelkedéssel indult a szerdai kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX index 0,1 százalékos pluszban, 105 261 ponton kezdte a napot.
A nagypapírok közül
A K&H Értékpapír elemzőinek kommentárja szerint ma vélhetően a nemzetközi piaci hangulat változása befolyásolhatja leginkább a hazai börzét.
A nap legnagyobb horderejű eseménye az Nvidia gyorsjelentése lesz a tengerentúlon. Az amerikai piaczárás után érkező beszámoló több száz milliárd dolláros mozgásokat hozhat a részvénypiacon.
A forintot megtornáztatta a friss reggeli béradat, amely gyorsuló növekedési dinamikát jelzett. Az euró jegyzése a kora reggeli 396-os szintről 396,4-ig szaladt fel az adatközlést követően, majd innen 395,8-ig szűrt le az árfolyam. A tőzsdenyitáskor 396,1 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami minimális forintgyengülést jelent.
A dollárhoz képest 0,3 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a kurzus ezzel 341 forintnál jár.
