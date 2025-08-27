Tornával indított a forint, az OTP lefordult szerda reggel

Kisebb emelkedéssel indult a szerdai kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX index 0,1 százalékos pluszban, 105 261 ponton kezdte a napot.

Felfelé vette az irányt a pesti tőzsde, a forint viszont gyengül / Fotó: Vémi Zoltán

A nagypapírok közül

az OTP fél százalékkal fordult le, 30 390 forintra.

A Mol 0,4 százalékkal drágult, 2956 forintra,

a Magyar Telekom kurzusa pedig 0,8 százalékkal lőtt ki, 1974 forintig.

A Richter árfolyama 0,2 százalékkal 10 700 forintra erősödött.

A K&H Értékpapír elemzőinek kommentárja szerint ma vélhetően a nemzetközi piaci hangulat változása befolyásolhatja leginkább a hazai börzét.

A nap legnagyobb horderejű eseménye az Nvidia gyorsjelentése lesz a tengerentúlon. Az amerikai piaczárás után érkező beszámoló több száz milliárd dolláros mozgásokat hozhat a részvénypiacon.

A forintot megtornáztatta a friss reggeli béradat, amely gyorsuló növekedési dinamikát jelzett. Az euró jegyzése a kora reggeli 396-os szintről 396,4-ig szaladt fel az adatközlést követően, majd innen 395,8-ig szűrt le az árfolyam. A tőzsdenyitáskor 396,1 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami minimális forintgyengülést jelent.