2025 júniusában tovább emelkedtek a bérek Magyarországon: a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete átlépte a 700 ezer forintot, a nettó átlagkereset pedig meghaladta a 480 ezret. Az éves összevetésben közel 10 százalékos béremelkedést a reálkeresetek is követték, amelyek 4,8 százalékkal nőttek a mérsékelt infláció mellett. A mediánbérek szintén dinamikusan emelkedtek, vagyis nem csupán az átlagkeresetek, hanem a „középen elhelyezkedők” jövedelme is érezhetően nőtt – számolt be róla a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Egyre gyorsul a magyar bérek növekedése – júniusban már átlépte a 700 ezer forintot a bruttó átlagkereset / Fotó: Hemis via AFP

A teljes munkaidős alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400, a nettó átlagkereset 484 200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,7, a nettó átlagkereset 9,6, a reálkereset pedig 4,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A bruttó kereset mediánértéke 567 700, a nettó kereset mediánértéke 395 000 forintot ért el,

10,3, illetve 10,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 655 600 forint volt, ami 9,5 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 650 400, a költségvetésben 658 300, a nonprofit szektorban 698 100 forintot tett ki, 9,4 és 9,2, illetve 10,6 százalékkal nőtt egy év alatt.

A január–június közötti időszakban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 800 forint, a nettó átlagkeresete 476 100 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2, míg a nettó kereset 9,0 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét.

2025 májusában a teljes munkaidős alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 702 800 forint, nettó átlagkeresete pedig 483 000 forint volt, éves szinten 7,8 százalékkal, illetve 7,7 százalékkal növekedett. A reálkereset ennél szerényebb mértékben, csak 3,2 százalékkal emelkedett, az egy évvel korábbi inflációhoz (4,4 százalék) viszonyítva.