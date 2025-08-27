Imádják a bankbetétet az oroszok, az arany már a nyomába sem érhet

Zsákszám hordják a pénzt a bankokba az oroszok, a betétállomány az idei első hét hónapban 8 százalékkal gyarapodott, s elérte a 43,6 ezermilliárd rubelt, ami mai árfolyamon 542 milliárd dollárnak felel meg. Az Orosz Központi Bank statisztikája szerint a teljes betétállomány a számlákon pihenő lekötetlen pénzekkel együtt július végén meghaladta a 61,1 ezermilliárd rubelt.

A dunsztos üveg kora lejárt, az oroszok inkább a bankokban fialtatják nehezen megszerzett rubeljeiket / Fotó: Hans Lucas via AFP

A helyiek emlékezetében úgy látszik, már elhalványult a 1990-es évek pénzügyi válsága, ami elvitte megtakarításaik jelentős részét. Ugyanakkor időről időre felröppennek pletykák a betétek befagyasztására vonatkozó állami tervekről, ami a jegybanki illetékesek azonnal és határozottan cáfolnak.

Az oroszok a bankbetétre esküsznek

A bizalom, ha lehet ilyenről beszélni Oroszország viszonylatában, meglehetősen illékony jószág: amikor 2022 februárjában Putyin elrendelte Ukrajna lerohanását, a következményektől tartó lakosok megrohanták a bankokat, hogy kimenekítsék a pénzüket.

Ekkor tőkekorlátozásokat léptettek érvénybe, s az alapkamatot azonnali hatállyal 20 százalékra emelték, hogy lassítsák a tőkekiáramlást, ami aztán a pánik csillapodtával fordulatot vett, a kamat pedig 2022 szeptemberében 7,5 százalékig süllyedt, hogy 2023 szeptemberétől megkezdje visszaemelkedését. Az Ukrajna ellen indított háború és a háborús gazdaság finanszírozásához mindenesetre

kapóra jön Putyinéknak az orosz lakosság adakozó kedve.

Ebben persze nem kis része volt a háború idején felpörgött inflációnak, amelynek megfékezésére a jegybanknak tavaly októberben már 21 százalékos történelmi csúcsra kellett emelnie az alapkamatot. Ezt július kamatdöntő ülésén 18 százalékra szállította le a monetáris tanács.

A hadseregre és a nemzetközi szankciók által sújtott orosz gazdaság megtámogatására fordított hatalmas állami kiadások a fogyasztói árak növekedését több mint kétszeresére, 10,3 százalékosra lökték a jegybanki 4 százalékos célhoz képest. Az enyhülés jelei pedig csak júniustól kezdenek megmutatkozni, a múlt hónapban már„csak” 8,8 százalékos volt a pénzromlás üteme éves összevetésben.