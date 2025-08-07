Gyorsjelentés után felpattant a Telekom, erős oldalon időzik a forint

A BUX 101 580 ponton nyitott, ami fél százalékos pluszt jelent. A forint még mindig egy támaszt tesztel az erős oldalon. Gyorsjelentések hete van a pesti parketten. A Magyar Telekom tegnap piaczárás után a vártnál jobbat jelentett. Míg a Mol pénteken hajnalban teszi közzé negyedéves számait.

Mi lesz ma a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hajnali optimizmus Ázsiában

Tegnap újból erősödni tudtak az amerikai részvényindexek.

Az Apple, az Amazon és a Tesla húzta fel a tengerentúli piaci teljesítményt.

A technológiai fókuszú Nasdaq 100 1,3 százalékos pluszban zárt. Az egészségügyi szektor viszont alulteljesítő volt tegnap, miután Robert F. Kennedy amerikai egészségügyi miniszter bejelentette, hogy visszavágják az mRNS vakcinák fejlesztésére irányuló állami támogatásokat.

Egyelőre egymást váltják a pozitív és negatív kereskedési napok, egyrészről a kamatcsökkentési várakozások erősítik a befektetői hangulatot, de

a vámbejelentések továbbra is sok bizonytalanságot szülnek.

A korábban belengetett magasabb ellenvámok egyébként a mai naptól léptek életbe, így azon országok esetében, ahol nem született külön kereskedelmi egyezség az USA-val, 10-50 százalék közötti vámok vannak érvényben.

Hajnalban Ázsiában kedvező volt a hangulat. A japán Nikkei kétharmad százalékot emelkedett, a hongkongi Hang Seng háromnegyed százalékot, míg a kontonetális kínai Sanghaj index minimális pluszba kapaszkodott.

Pesti parkett: frissen pattant a Telekom

Az OTP 28 950 forinton nyitott, ami közel egyharmad százalékos plusz.

A Mol 3 026 forintnál kezdett,s ez bő fél százalékos pluszt jelent.

A Richter 10 330 forintról startolt, ami majd 1 százalékos emelkedés.

A Magyar Telekom a gyorsjelentés után 1 770 forintonkezdte a napot, ami bő 1 százalékos felpattanás.

Tegnapi támaszon üldögél a forint

Szerdán ismét a 398-as támaszt tesztelte az euró-forint jegyzése, de egyelőre nem került letörésre a szint. Bár tegnap délután 397,6 közelében is járt a kurzus, ám tőzsdezáráskor ráült a jegyzés a támaszszintre.