orosz-ukrán háború
Ukrajna
Barátság kőolajvezeték

Leállt a Barátság kőolajvezeték – Ukrajna az oroszokra mutogat

A magyar energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú vezeték nem először kerül kereszttűzbe az orosz–ukrán háborúban. A Barátság kőolajvezeték ellen az ukránok szerint most Oroszország intézett támadást.
K. B. G.
2026.02.12, 13:27
Frissítve: 2026.02.12, 14:26

Az elmúlt hónapban egy-egy orosz légi támadás megrongálta a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszát Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint, ezért a Magyarországot és Szlovákiát ellátó vezetéken jelenleg nem érkezik olaj.

Lángokban a Barátság kőolajvezeték, az ukránok szerint orosz támadás után / Fotó: Andrii Sybiha / X

Még január végén kapott találatot a Barátság kőolajvezeték

Az X közösségi oldalon az ukrán politikus egy fotót is közzétett, mely szerinte a vezeték ellen január 27-én történt találat után készült. Szibiha szerint a támadás az olajáramlást is leállította a vezetéken – derül ki a Bloomberg összefoglalójából. Az ukrán diplomácia vezetője azt írta, hogy a fotót azért tette közzé, hogy megelőzze az olajszállítások miatti magyar panaszkodást.

A Barátság kőolajvezeték ellen korábban Ukrajna is indított támadásokat, ami többször is fennakadásokat okozott az orosz–ukrán háború alatt, ami rendszeresen kiváltotta a magyar kormány tiltakozását. Szibiha szerint azonban a legutóbbi, az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások körében elkövetett csapás miatt Magyarország Moszkva felé nem tiltakozott.

Ebben a hónapban nem érkezett még orosz olaj Magyarországra

A Bloomberg arról is ír névtelen forrásokra hivatkozva, hogy Magyarország és Szlovákia ebben a hónapban még nem kapott orosz olajat, valamint már 

a múlt hónapban is csak napi 150 ezer hordó olaj érkezett a két országba Oroszországból, szemben az év ezen időszakában megszokott napi 200 ezer hordóval.

Magyarország energiaellátásában a Barátság kőolajvezeték kulcsfontosságú szerepet játszik, a vezetéket ért támadások miatt a magyar kormány korábban többször összeütközésbe került Kijevvel, és az orosz energia kérdése a választási kampányban is többször terítékre került. Az orosz olajszállítások kérdése Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök tavalyi washingtoni találkozóján is szóba került, ahol hazánk felmentést kapott a Lukoil elleni szankciók alól.

Miután a vezetéken Oroszország ad el olajat Magyarország és Ukrajna számára, kérdéses, hogy mi érdeke fűződne a létesítmény elleni támadáshoz. Oroszországnak 2029 végéig van tranzitmegállapodása Ukrajnával, de Kijev többször is javasolta annak idő előtti megszüntetését. Eddig ezeket a javaslatokat meghiúsították. De ha a csővezeték fizikailag megsérül, vis maiorra lehet hivatkozni. 

Az ügyben kérdeztük a Molt is, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

