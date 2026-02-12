Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Visszanyalt a fagyi az önállóságra vágyó Magnumnak

A befektetők azt vcárták, hogy a Magyarországon is kedvelt márkákat gyártó vállalat önállóan jobb teljesítnményre lesz képes. Ehhez képest a Magnum árfolyama az első eredményközlés után olvadásnak indult.
K. B. G.
2026.02.12, 12:35

Az Unileverről leválasztott Magnum Ice Cream Co. csütörtökön számolt be először önálló vállalatként eredményeiről, amik enyhén szólva sem hozták a piaci várakozásokat, és a cég által felvázolt kilátások sem nyerték el a befektetők tetszését.

Selangor.malaysia.01.10.2021.,Assorted,Magnum,Ice,Cream,,Magnum,Is,A,Belgian,Brand
Nem keresik a Magnum jégkrémet már a vásárlók / Fotó: IZWAN IS / Shutterstock

A befektetők gyorsabb növekedést vártak az önálló Magnumtól

A névadón kívül egyebek mellett olyan Magyarországon is népszerű márkák, mint a Carte d'Or, Ben & Jerry's vagy Cornetto márkákat birtokló vállalkozás idén az eladások 3 és 5 százalék közötti organikus növekedésére számít, miután a Magnum organikus eladásai tavaly 4,2 százalékkal nőttek. 

Ez az előrejelzés nem nyerte el a befektetői várakozásokat, így a részvények árfolyama több mint 15 százalékot zuhant.

Peter ter Kulve a cég vezérigazgatója szerint a részvények mennek felfelé és lefelé, ám újságíróknak kifejtette, hogy elégedett az árfolyam alakulásával – írja a Reuters. A cég önálló bemutatkozása óta az árfolyam 30 százalékot erősödött az eredmények közlése előtt. A cégvezető szerint az Unileverről való leválás megnehezíti az eredmények értékelését.

Felezett a profit a jégkrémgyártónál

A Magnum közlése szerint a nettó nyereség 364,3 millió euró volt tavaly, ami 48,4 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi 595 millió euróhoz képest, miközben az árbevétel 7,9 milliárd eurón stagnált. Kulve szerint azonban a javuló eladások és volumennövekedés szilárd működési teljesítményre utal.

A JPMorgan szerint azonban mind a volumen, mind az összehasonlítható eladások növekedése elmaradt a várakozásoktól, amivel az árfolyam csütörtöki alakulását látva a piac is egyetért. A bank szerint a Magnum kiigazított, kamatfizetés, adó, értékcsökkenés és amortizáció előtti (EBITDA) haszonkulcsa 16 százalékra csökkenhet a korábban várt 16,8 százalékkal szemben, miután a jégkrémgyártó tavaly 15,9 százalékos haszonkulcsot ért el, 0,1 százalékponttal gyengébbet mint 2024-ben. A jégkrémgyártónak az elmúlt évben a rendkívül magas kakaó- és kókuszolajárakkal is meg kellett küzdenie, ami negatívan hathatott a nyereségességre.

A tavalyi évre vonatkozó szabad cash-flow zuhanása egészen példátlan mértékű volt, 803 millió euróról 38 millió euróra csökkent, amit a jégkrémgyártó az Unilevertől való elszakadás költségeivel indokolt.

